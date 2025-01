Aumenta il consumo di crack nella città di Pescara. Troppi sequestri della droga che è diventata epidemia negli USA. In particolare, nella giornata di ieri, un 35enne di origine italiana, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, mentre era alla guida dell’autovettura di proprietà della madre, è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente cinque grammi della sostanza stupefacente e che aveva occultato nel pomello del cambio della macchina. Il giovane è stato denunciato anche per guida senza patente perché il titolo autorizzativo alla guida risultava essere stato revocato. Tenuto conto della particolare pericolosità di questa droga I carabinieri annunciano controlli serrati nei quartieri ‘caldi’ del comune di Pescara (Rancitelli – San Donato – Zanni).