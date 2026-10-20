Consiglio regionale, demanio marittimo e medicina integrata in agenda all’Emiciclo

La settimana politica del Consiglio regionale dell’Abruzzo si apre martedì 20 ottobre con due. Mercoledì 21 l’Aula esaminerà i debiti fuori bilancio ed eleggerà il Garante regionale per i diritti degli animali.

La Prima Commissione consiliare “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali” è convocata martedì alle ore 12 per esaminare due progetti di legge: quello della consigliera Maria Assunta Rossi sulla promozione e tutela dell’attività di pianificazione in Abruzzo e quello, firmato da Gianpaolo Lugini, Emiliano Di Matteo, Lorenzo Sospiri, Carla Mannetti e Daniele D’Amario, sui beni del demanio marittimo destinati a finalità turistico-ricreative.

Sul testo sul demanio marittimo sono stati invitati a intervenire, tra gli altri, il sindaco di Roseto degli Abruzzi, i rappresentanti dei balneatori abruzzesi, il direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente regionale, nonché esponenti di ANCI Abruzzo, Provincia di Chieti, GAL Costa dei Trabocchi, associazioni dei consumatori e APS i Trabocchi. La proposta prevede, tra gli altri aspetti, un aggiornamento dei dati sulle concessioni demaniali marittime e una quantificazione del rapporto tra aree affidate e aree libere, con ricadute sulle eventuali proroghe o gare per l’assegnazione.

La Commissione dovrà inoltre esprimere il parere finanziario sulla proposta di Marianna Scoccia per la tutela e valorizzazione della tradizione confettiera, “Sulmona Città dei Confetti d’Abruzzo”, e sull’iniziativa di Leonardo D’Addazio a sostegno della DOCG Casauria e dei Comuni dell’area di produzione. I lavori si chiuderanno con una risoluzione di Vincenzo D’Incecco e Carla Mannetti per intitolare la sede di rappresentanza regionale a Bruxelles alla memoria delle vittime della tragedia di Marcinelle.

Alle ore 15 è convocata la Quinta Commissione “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”, chiamata a discutere la proposta di Carla Mannetti, Paolo Gatti e Gianpaolo Lugini sulle norme per la promozione della medicina integrata e la disciplina delle medicine complementari in Abruzzo.

Sono attese in audizione l’assessore alla Salute Nicoletta Verì, il direttore del Dipartimento Sanità Camillo Odio e i professori Ettore Cianchetti, Simona Grossi e Andrea Di Blasio. All’ordine del giorno anche il progetto del consigliere Francesco Taglieri per istituire e valorizzare i percorsi formativi per autisti soccorritori e tecnici di centrale operativa della rete di emergenza-urgenza.

Su richiesta del consigliere Antonio Di Marco, la Commissione ascolterà inoltre il sindaco di Abbateggio, Gabriele Di Pierdomenico, e il parroco don Gianmarco Medoro sui danni alla chiesa della Madonna dell’Elcina, colpita da un evento atmosferico. Alle ore 15:30 è prevista, nella sala “Norma Cossetto”, la Conferenza dei Capigruppo.

Il Consiglio regionale tornerà in seduta mercoledì 21 ottobre, alle ore 15, per esaminare il progetto di legge sul riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio relativi a lavori, prestazioni professionali, incentivi per funzioni tecniche e contributo ANAC collegati agli interventi del Programma annuale opere idrauliche 2024.

L’Aula sarà chiamata anche a eleggere il Garante regionale per i diritti degli animali. L’ordine del giorno potrà essere integrato con i provvedimenti licenziati nelle precedenti sedute delle Commissioni.