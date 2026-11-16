Confcommercio consegna le proposte contro la desertificazione commerciale

Una chiave gigante per riaprire le porte al commercio e contrastare la chiusura delle saracinesche. È il simbolo dell'iniziativa "Viviamo le Città – La Giornata delle Chiavi", promossa da Confcommercio in tutta Italia, che questa mattina ha visto una delegazione guidata dal Presidente Riccardo Padovano consegnare simbolicamente una chiave ai Comuni di Spoltore, Pescara e Montesilvano.

L'obiettivo è quello di avviare una collaborazione fattiva con le Amministrazioni locali per invertire la rotta della desertificazione commerciale. Durante gli incontri con il Sindaco di Spoltore Chiara Trulli, il Vicesindaco di Pescara Gianni Santilli e il Sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, sono state presentate le proposte di Confcommercio per il rilancio del commercio di prossimità, culminate nella consegna di un Protocollo di Intesa per la redazione di un Patto di Azione Territoriale (PAT).



Il Presidente Padovano ha evidenziato la gravità del fenomeno: tra il 2012 e il 2025 in Italia sono scomparse 156mila attività commerciali al dettaglio e i locali sfitti sono oltre 460mila. Anche Pescara ha registrato una perdita di 340 attività, di cui 99 nel settore abbigliamento e calzature. Tuttavia, il capoluogo adriatico mostra una capacità di resilienza (-22%) migliore rispetto alla media nazionale (-25%) e ad altre città costiere come Ancona e Pesaro (-33%). "Ma c'è un costo che nessun numero misura fino in fondo: la perdita di servizi, sicurezza e occasioni di incontro", ha sottolineato Padovano, invitando i cittadini a compiere un "atto politico" scegliendo di comprare sotto casa.



Tutti e tre i rappresentanti delle Amministrazioni hanno accolto con favore le proposte. Il Vicesindaco di Pescara, Gianni Santilli, ha ribadito la piena disponibilità al confronto costruttivo e la volontà di implementare eventi per favorire lo shopping, anche nelle periferie. La Sindaca di Spoltore, Chiara Trulli, ha definito i negozi di vicinato "un presidio di sicurezza" e ha condiviso la necessità di fare squadra, chiedendo un patto tra Governo ed Enti Locali per abbassare gli affitti commerciali. Infine, il Sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, ha espresso la speranza che da iniziative locali possano nascere azioni strutturali a livello nazionale per tutelare realmente il commercio di prossimità.

L'iniziativa si chiude con un messaggio chiaro: se la città è un bene comune, contrastarne l'impoverimento richiede l'impegno congiunto di istituzioni, imprese e cittadini.