Spiagge. Padovano: “Per i balneari continua lo stato di agitazione”

Nella giornata di oggi 10 settembre, alle ore 15:30 si è riunita l’Assemblea Straordinaria congiunta del SIB-Confcommercio Abruzzo e Molise e FIBA-Confesercenti. L’assemblea è stata convocata per discutere e confrontarsi sul nuovo decreto-legge riguardante le concessioni demaniali marittime recentemente emanato dal Governo Meloni. Diversi punti del testo del decreto hanno infatti suscitato grande malumore nella categoria, sollevando preoccupazioni riguardo alle ripercussioni dello stesso sulle concessioni esistenti e sulle prospettive di sviluppo del settore. Durante l'incontro, il Presidente del SIB Abruzzo Riccardo Padovano e il Presidente della FIBA-Confesercenti Peppino Susi hanno sottolineato l'importanza di un'azione congiunta per affrontare le criticità emerse e garantire che le esigenze della categoria siano ascoltate e integrate nelle politiche governative. In attesa di ulteriori sviluppi, le associazioni di categoria hanno ribadito il proprio impegno a proseguire il dialogo con il governo, con l'obiettivo di ottenere modifiche che possano meglio rispondere alle aspettative della categoria, salvaguardando il patrimonio balneare italiano.

Riccardo Padovano, Presidente del SIB Abruzzo: “Ribadiamo che la categoria continuerà lo stato di agitazione e annunciamo che entro la fine di settembre convocheremo una prossima assemblea interregionale Abruzzo e Molise a cui saranno invitati a partecipare anche i parlamentari abruzzesi e molisani e i sindaci dei Comuni costieri”.