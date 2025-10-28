Confcommercio, Padovano confermato alla guida

Nel pomeriggio di ieri il nuovo Consiglio Direttivo della Confcommercio Pescara, nominato nell’Assemblea dello scorso 16 ottobre, ha provveduto al rinnovo dei vertici delle cariche associative di Confcommercio Imprese per l’Italia Pescara.



Alla carica di Presidente dell’associazione è stato riconfermato all’unanimità Riccardo Padovano, noto imprenditore del settore balneare, che guiderà la Confcommercio Pescara anche per il prossimo quinquennio 2025-2030..



Il Consiglio Direttivo su proposta del riconfermato Presidente ha provveduto ad eleggere anche la nuova Giunta e tre Vicepresidenti.



Il Presidente Riccardo Padovano:



“Sono felice e commosso per la fiducia nuovamente accordatami con voto unanime dai componenti del Consiglio Direttivo della Confcommercio Pescara.



Ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato nel mio primo quinquennio alla guida della Confcommercio Pescara nel corso dei quale abbiamo lavorato duramente per consolidare finanziariamente e strutturalmente l’associazione e offrire sempre più servizi di qualità ai nostri aderenti.



Continueremo sulla falsariga di quanto già tracciato nel primo mandato durante il quale abbiamo affrontato tante battaglie a tutela delle varie categorie che rappresentiamo senza strumentalizzazioni ma sempre con la convinzione che quando si pone un problema bisogna anche contestualmente presentare una soluzione concreta e fattibile.



Spingeremo ancora di più sulla salvaguardia del commercio di prossimità, sullo sviluppo del turismo, sui servizi alle imprese, sulla formazione, sul credito, sulla innovazione e digitalizzazione, sulla consulenza in materia di bandi pubblici di finanziamento.



Saremo presenti su tutto il territorio provinciale, dialogando con le istituzioni locali, per vsalvaguardare il baluardo alla spopolamento costituito dal tessuto imprenditoriale costituito dalle piccole imprese ed essere di supporto a tutte le attività economiche che mai come in questo momento hanno bisogno di un riferimento certo rappresentato da una grande associazione come la Confcommercio”.







Riportiamo di seguito il nuovo organigramma completo della Confcommercio Pescara:







Presidente: Riccardo Padovano







Vicepresidenti: Vincenzina De Sanctis (Vicario) – Fernando D’Antonio – Giuseppe Bucciarelli







Giunta Esecutiva: BUCCIARELLI GIUSEPPE – CARUGNO PAOLO - D’ANTONIO FERNANDO - D’ATRI PINO - DE SANCTIS VINCENZINA - DI BIASE GIAMPIERO - D’INTINO ROBERTO - PADOVANO RICCARDO - RENISI DANIELA – TESTA PAOLO - ZULLI GAURO







Consiglio Direttivo: ARMENTI GABRIELE - BALDASSARRE DANTE - BERTONI ALDO - BUCCIARELLI GIUSEPPE - CARUGNO PAOLO – CICALINI PAOLO - CHIODELLI MAURIZIO – CICCONE MARZIA - CIPOLLONE RUGGERO - D’ANTONIO FERNANDO - D’ATRI PINO - DE SANCTIS VINCENZINA - DI BIASE GIAMPIERO - DI CAMILLO GUGLIELMO – DI FABRIZIO ALDO - D’INTINO ROBERTO - DI SABATINO SERGIO – DI SANTO CRISTIAN - DI SIMONE LUCIANO - D’ORAZIO ANGELO - D’OTTAVIANTONIO ENZO - FARCHIONE PAOLO - FARICELLI MAURIZIO - FONTANA ALESSANDRO – GENOBILE NICOLA – GUALTIERI LEONARDO - LANCIA ANDREA – MARTINO MARIA ASSUNTA - MICCOLI CARLO – ORLANDO SIMONE - PADOVANO RICCARDO - PIZZOFERRATO GUIDO - RENISI DANIELA – RUBAUDO CECILIA – SBORGIA DANILO - SCHIRATO EMILIO – SCIVALES RAFFAELLA - TAVOLETTA ROBERTO – TENERELLI FABIANA - TESTA PAOLO - TRUSGNACH DANIELE – ZIMEI PASQUALE - ZULLI GAURO