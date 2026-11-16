Comprare o affittare? Mutuo batte affitto

L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha confrontato la rata del mutuo e i canoni di locazione nelle grandi città italiane. Si sono considerati i prezzi, i tassi medi, un mutuo a copertura dell’80% del valore dell’immobile e dalla durata di 25 anni. Nel caso dell’acquisto occorre sempre mettere in conto un capitale che copra il 20% del valore dell’immobile. Gli ultimi ritocchi verso l’alto dei tassi di interesse si è fatto sentire sul mercato del credito, incrementando la rata di chi deve fare ricorso al mutuo e di conseguenza il reddito necessario.

Dalle simulazioni fatte nelle grandi città si nota come l’acquisto resti ancora la scelta migliore: in tutti i casi la rata è inferiore all’affitto ad eccezione di Milano e Firenze. A Milano, infatti, i canoni di locazione nella prima parte del 2026 sono diminuiti. Il capoluogo lombardo detiene ancora il primato di città più costosa e con un prezzo medio di 4489 € al mq per l’acquisto di un bilocale di 321 mila € chiede un reddito mensile di 4285 €.

L’aumento dei tassi di interesse e dei prezzi delle case ha reso più oneroso l’accesso al credito e rispetto a un anno fa la rata è aumentata mediamente del 7,8% per i bilocali e del 7,9% per i trilocali con picchi del 10,7% a Torino e del 12,3% a Bari, complice l’aumento dei prezzi in queste città.

A deporre a favore dell’acquisto è la scarsa offerta di immobili in affitto con cui i potenziali inquilini si stanno confrontando ormai da tempo e che, in alcune città, sta raggiungendo livelli importanti. Le previsioni per questo anno che arriva sono ancora improntate verso un leggero aumento dei prezzi delle case e del numero delle compravendite ma se i tassi dovessero salire potrebbero aumentare le difficoltà di accesso al credito.

Bilocale Trilocale Rata mensile Canone di locazione Rata mensile Canone di locazione Milano 1285 1145 1528 1395 Roma 958 940 1139 1185 Firenze 925 630 1099 770 Bologna 788 790 937 960 Napoli 706 735 839 925 Bari 557 630 662 770 Verona 532 690 633 835 Torino 536 570 637 740 Palermo 348 515 414 630 Genova 362 525 430 630 Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha considerato il prezzo medio di un appartamento di tipologia medio-usato nelle grandi città, ha simulato l’acquisto di un bilocale e di un trilocale con i dati relativi al primo semestre del 2026. Ha poi ipotizzato un mutuo a 25 anni, al tasso di 3,5% (tasso ad agosto), con copertura all’80% del valore dell’immobile. Si è proceduto poi a confrontare la rata del mutuo con il canone di locazione medio della città e si è indicato il reddito necessario per accedere al credito (valore indicativo).