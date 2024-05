Tassi in discesa, condizioni più favorevoli per l’accesso al credito

A marzo 2024 gli esperti di Kìron Partner SpA, analizzando i dati Banca d’Italia, registrano che i tassi di interesse sui prestiti erogati alle famiglie per l'acquisto di abitazioni si sono attestati al 4,21%(inclusi tutti i costi accessori e rappresentati dal Tasso Annuale Effettivo Globale TAEG).

Su base mensile i tassi di interesse evidenziano un calo rispetto al 4,31% di febbraio. Si tratta di un indice importante ed interessante per chi sta valutando l'opportunità di accedere al mercato immobiliare e riflette una tendenza verso tassi di interesse più favorevoli rispetto a quelli a proposti nei mesi appena trascorsi.

“La domanda di mutui casa - afferma Renato Landoni, Presidente di Kìron Partner S.p.A - è in costante aumento e la riduzione dei tassi di interesse in atto ormai da alcuni mesi rappresenta una buona opportunità per le famiglie. È probabile che la BCE intervenga ancora nei prossimi mesi riducendo ulteriormente i tassi di riferimento, dando ulteriore impulso a coloro che sottoscrivono un finanziamento per perfezionare l’acquisto immobiliare”.

Per quanto riguarda la tipologia di mutuo, i dati interni di Kìron riferiti al primo trimestre del 2024 vedono una netta preferenza degli italiani verso il tasso fisso, che sfiora quota 94% facendo scendere i mutui a tasso variabile al 2,5%. Uno scenario completamente differente rispetto ai primi mesi del 2023 quando i mutui a tasso fisso rappresentavano il 63%.