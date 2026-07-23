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Commissione Ue sanziona Google per 890 milioni di euro

Il motivo riguarda presunte alterazioni nei risultati dei motori di ricerca e influenze nelle scelte d’acquisto degli utenti

Commissione Ue sanziona Google per 890 milioni di euro

La sanzione elevata dalla Commissione Ue a Google è una storica vittoria in favore dei consumatori europei. Lo afferma Assoutenti, commentando la multa da 890 milioni di euro per violazione del Digital Markets Act (Dma).

“Da anni gli acquisti dei cittadini sono sempre più spostati verso il web, e un numero crescente di utenti ricorre ai motori di ricerca per trovare le offerte più convenienti – spiega il presidente Gabriele Melluso – Comportamenti che alterano i risultati di ricerca a limitano la concorrenza creano danni miliardari ai consumatori, perché influenzano le scelte d’acquisto modificando i comportamenti dei cittadini, con un evidente sviamento del mercato”.

“Per tale motivo è importante monitorare attentamente l’operato dei giganti del web e delle multinazionali dell’e-commerce, affinché sia sempre garantita trasparenza e correttezza nei confronti dei consumatori che scelgono di fare acquisti di beni e servizi online” – conclude Melluso.


Ora l'azienda californiana ha la possibilità di promuovere ricorso per far valere le proprie ragioni in giudizio che, lo ricordiamo, non è ancora definitivo.

Tags: Google Sanzione Commissione europea Concorrenza Motori di ricerca

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