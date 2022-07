Come scegliere un montascale per anziani

Accessori sempre più richiesti. Per parecchio tempo le generazioni precedenti hanno costruito e acquistato immobili a due piani per avere una zona giorno e una zona notte, non pensando alle difficoltà motorie che possono instaurarsi in tarda età. Questo gap ha innescato una richiesta nel mercato, ovvero la ricerca di un dispositivo che potesse spostare gli anziani lungo le scale ma senza l'obbligo di montare un dispendioso ascensore. La ricerca del montascale perfetto è scandita da alcuni step in cui vagliare le caratteristiche principali onde evitare di commettere errori.

Cosa prendere in considerazione nella scelta di un montascale

I montascale anziani sono davvero tanti sul mercato, perciò bisogna valutare preventivamente la tipologia di cui si necessita: in linea generale abbiamo i modelli a piattaforma, a poltroncina, e i montascale mobili. Quelli a piattaforma servono per il trasporto di persone che sono in carrozzina e quindi presentano una struttura molto più ampia e sicura per bloccare le ruote. I montascale a poltroncina sembrano delle classiche poltrone imbottite in cui gli anziani possono sedersi, attivando un pulsante, e procedendo lentamente verso il piano superiore o inferiore. In quest'ultimo caso è fondamentale che gli anziani siano autonomi e possano tranquillamente utilizzare gli arti inferiori. I montascale mobili invece non vengono installati in modalità fissa e rappresentano un'ottima opportunità per chi ha dei problemi motori temporanei e desidera solo un piccolo aiuto. Sarà l'interessato a esternare le sue necessità al fornitore e a procedere nel verso giusto.

Altri aspetti da tenere in considerazione

Non tutti hanno delle scale larghe, rendendo quindi complicata l'installazione del montascale. La risoluzione è più semplice di quanto si pensi in quanto esistono montascale molto stretti e con un design compatto, ideali per piccoli appartamenti a più piani. Anche il prezzo rappresenta un fattore che fa pesare l'ago della bilancia, specialmente quando si tratta di un ordine personalizzato. Per quanto il costo sia importante, un montascale è da considerare un investimento a lungo termine capace di ripristinare l'autonomia ormai persa ed evitare incidenti domestici e tutte le conseguenze del caso. Proprio per questo è bene puntare sulla qualità e la durevolezza nel tempo. Ad oggi i montascale sono sempre più fondamentali nella società, merito di una maggiore attenzione verso l'abbattimento delle barriere e la ricerca costante di fornire un ambiente egualitario per tutti. Il montascale in casa è quindi il primo passo per garantire la serenità agli anziani e a tutti coloro che gli gravitano intorno.