Come arredare la lavanderia: consigli e idee salvaspazio

Avere a disposizione uno spazio per la lavanderia in casa è un grande vantaggio che va assolutamente sfruttato appieno, anche se l'ambiente per collocare la lavatrice e gli altri accessori per il lavaggio e l'asciugatura degli abiti non è molto grande.

Ci sono infatti diverse soluzioni per ottimizzare gli spazi e rendere la stanza accessoriata e funzionali.

Abbiamo selezionato a tal proposito consigli e idee salvaspazio.

Prendersi cura degli impianti



Una lavanderia ben organizzata passa inevitabilmente dalla realizzazione di impianti efficienti, anche perché proprio un impianto idrico obsoleto potrebbe essere la causa dei cattivi odori in lavatrice. Il consiglio dunque è quello di effettuare una verifica delle tubazioni e, prima di installare la lavatrice e/o l'asciugatrice valutare la pulizia o la sostituzione degli stessi.

Altra valutazione consigliata è quella dell'impianto elettrico che dev'essere a norma e tale da poter sostenere anche l'utilizzo di elettrodomestici smart.



Sfruttare gli spazi verticali



Dopo aver messo a punto l'impianto idraulico ed elettrico, si procede con l'organizzazione degli spazi. In un ambiente non troppo grande, l'utilizzo delle pareti in verticale è strategico per riuscire a collocare tutto ciò che serve e avere ogni cosa a portata di mano senza risultare troppo invasivi. Le soluzioni sono diverse e la scelta dipende dalle preferenze stilistiche e dalle abitudini. Un'idea molto utilizzata è quella di collocare sopra la lavatrice un mobiletto a due ante con diversi ripiani interni. Chi preferisce invece uno stile più moderno e una maggiore praticità può invece optare per delle mensole con i prodotti a vista o una scaffalatura da inserire sopra la lavatrice.



Puntare sulla sostenibilità



Una lavanderia arredata con modernità è sicuramente rispettosa dell'ambiente. Oltre a preferire quindi elettrodomestici smart, è anche consigliato utilizzare delle applicazioni che puntano sulla riduzione di sprechi e consumi, come nel caso dell'impianto idrico. Stando agli ultimi aggiornamenti del settore, con i fondi del PNRR e del programma React, si stanno progettando app per controllare la rete idrica e ridurre le dispersioni, che migliorano la qualità del servizio e della risorsa. In Abruzzo le dispersioni della rete idrica sono a +13% rispetto alla media nazionale, eppure la qualità delle acque è elevatissima.

Per prendersi cura di questa risorsa, oltre a sostenere iniziative di monitoraggio degli acquedotti si possono dotare gli impianti idrici di sistemi che vanno a ridurre l'utilizzo dell'acqua e di elettrodomestici che dosano l'acqua in base alla necessità, come le lavatrici intelligenti.



Utilizzare mobili e accessori salvaspazio



Soprattutto nei mesi invernali, potrebbe essere necessario stendere i vestiti in casa, con il rischio di ingombri. Per evitare un'invasione di biancheria, si possono utilizzare degli stendibiancheria salvaspazio, che si possono collocare al soffitto o fissare alla parete, magari sopra al termosifone per ridurre i tempi di asciugatura.

Altro accessorio salvaspazio è l'asse da stiro a scomparsa, che si può estrarre da uno scaffale al bisogno e poi riporre dopo l'utilizzo, oppure l'asse da stiro da tavolo, che si può posizionare sul tavolo all'occorrenza e poi richiudere occupando meno spazio rispetto a un'asse ordinaria.

Per riporre detersivi e smacchiatori, se non si ha la possibilità di installare mensole o mobili a colonna, si possono anche acquistare carrellini con ripiani lunghi e stretti, da inserire al lato della lavatrice ed estrarre quando si deve predisporre il lavaggio.