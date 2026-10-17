Come portare i sabot e perché scegliere un modello con plantare estraibile

Il sabot rappresenta una particolare tipologia di calzatura che avvolge la punta del piede e, al contempo, lascia libero il tallone. È quindi una sorta di via di mezzo tra una scarpa chiusa e una aperta, comoda e confortevole, ideale da indossare sia in casa sia quando si esce, pensata soprattutto per i periodi di mezza stagione: inizio dell’autunno e primavera.

Diverse le versioni disponibili e tra queste i sabot con plantare estraibile sono una delle più interessanti: coniugano infatti tutto il design distintivo del modello e i plus di un plantare anatomico, indicato per il trattamento dei fastidi/disturbi correlati a una postura scorretta. Vediamo perché.

I benefici del plantare estraibile applicati ai sabot

Il plantare estraibile rappresenta un dispositivo in grado di ottimizzare il comfort nella quotidianità. Si tratta di una soletta disposta internamente alla calzatura, che può essere conseguita in molteplici materiali differenti; i plantari più innovativi sono in gel/memory foam.

Le versioni di ultima generazione sono pensate per accompagnare il piede durante la deambulazione, ricalcandone la forma e assicurando una distribuzione più omogenea del carico.

Per chi sono indicati i sabot con plantari estraibili?

I sabot sono calzature particolarmente confortevoli: una peculiarità che si evince ancora di più nelle versioni con plantare estraibile. Queste ultime si rivelano l’ideale per quanti soffrono di condizioni come piedi gonfi, gambe pesanti, ritenzione idrica.

Si tratta di prodotti pensati per armonizzarsi anche con la cute delicata del piede, che viene dunque preservata in maniera ottimale. Possono essere utilizzati sia per le camminate brevi, sia per i momenti di defaticamento, come quelli a cui si va incontro quando si sta in casa.

Sabot e semplicità di pulizia

Un punto a favore spesso sottovalutato di alcuni modelli di sabot è che denotano una spiccata semplicità di pulizia. Ciò è correlato a materiali non assorbenti nonché a superfici che appaiono lisce, a cui si aggiunge l’estraibilità del plantare, che può così essere rimosso facilmente, agevolando la sanificazione.

Tale peculiarità rende i sabot con plantare estraibile perfetti per un utilizzo in ambienti come cucina oppure bagno, dove è facile andare incontro a schizzi di materiale liquido oppure residui di sporco, così come durante i momenti dedicati al giardinaggio o in quelli in cui si passa frequentemente da uno spazio esterno a uno interno.

Come indossare i sabot in maniera stilosa?

I sabot con plantare estraibile di ultima generazione non sono soltanto comodi: appaiono anche belli, a fronte di un’estetica gradevole e foriera per molteplici abbinamenti.

Premesso che stanno bene con i look comodi da indossare in casa, sono perfetti insieme ai modelli classici di jeans. Si sposano poi perfettamente con i pantaloni a palazzo e con gli abiti oversize o comunque dal taglio comodo, di cui riprendono l’appeal casual chic. Si prestano inoltre a essere indossati con le gonne midi e persino mini.

L’ideale è evitare l’accostamento di troppi colori, puntando a un outfit minimale: semplice, nel senso più autentico del termine. Qualcosa che vale la pena considerare anche per gli istanti trascorsi tra le mura domestiche, dove è sì importante stare comodi, prendendosi comunque cura di sé.