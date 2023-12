Cosa considerare nella scelta delle scarpe invernali da uomo?

Tra i tanti modelli di scarpe – stringate, sneakers, anfibi, polacchine, mocassini, Chelsea, stivali – può essere difficile trovare quello giusto che fa al caso tuo, se non sai quali sono le diverse analisi da fare. Nel momento in cui sei alle prese con la difficile scelta delle scarpe invernali, questi sono i fattori principali da considerare.

Occasione d’uso : quando le indossi?

Tanto per iniziare, le scarpe uomo invernali si acquistano tenendo conto dell’uso che ne fai. Domandati, anzitutto, se le usi per l’outdoor, per la palestra, per il tempo libero, per l'ufficio o per le occasioni speciali. Questo primo tipo di analisi, già ti aiuta a individuare la categoria di scarpe che fa al caso tuo.

Ad esempio, è evidente che le scarpe per l'ufficio sono ben diverse da quelle per il tempo libero poiché le prime hanno uno stile più elegante e classico, mentre le seconde possono essere più sportive.

Tipo di suola : come sono fatte?

In secondo luogo, controlla sempre il tipo di suola della scarpa che stai per acquistare. Le scarpe per l'inverno devono essere pensate per tenere il piede asciutto e caldo. Essendo il mese più freddo e piovoso dell’anno, sono considerazioni da non ignorare e lo stesso discorso vale per il rivestimento interno ed esterno che gioca unruolo fondamentale per tenere i piedi al riparo dalle intemperie.

Di solito, le scuole con scanalature e fenditure sono quelle che assicurano una migliore aderenza al terreno, compreso quellosconnesso e ghiacciato. Ciononostante, risultano meno eleganti e chic rispetto alle suole lisce. Durante l’esame di caratteristiche propriamente tecniche delle scarpe come suola, fodera interna, rivestimento esterno ricorda di considerare il tipo di clima nella zona in cui abiti.

Comodità : sono confortevoli da in d ossare tutto il giorno?

Tutti sono concordi nel dire che le scarpe sono molto più che un semplice accessorio. Devono, infatti, supportare tutto il corpo, sostenere il peso e garantire stabilità durante tutto il giorno. Molti scelgono delle scarpe senza pensare che poi le indosseranno tutto il giorno da mattino a sera. Un paio di scarpe belle e alla moda ma realizzato con materiali scadenti e senza le giuste attenzioni, può danneggiare e far male ai piedi.

Per evitare fastidiosi dolori, mal di schiena, bolle e simili, le scarpe devono essere quindi comode. Potrebbe sembrare un consiglio inutile da dare; tuttavia, ti potresti stupire nello scoprire quante persone ancora commettono questo imperdonabile errore.

Stile: ti piacciono?

Oltre all'occasione d’uso, quando sei alle prese con la scelta delle tue scarpe invernali, entra in gioco anche lo stile che prediligi. Impossibile far indossare a un ragazzo sportivo delle Oxford classiche!

Insomma, non buttarti su un paio di scarpe a caso solo perché ti hanno detto che quest'anno vanno moltissimo di moda, ma tieni presente quali sono i tuoi gusti e lo stile che hai adottato nel corso degli anni con il tuo abbigliamento, altrimenti hai un paio di scarpe bellissime ma che non riesci a indossare con nulla e con cui non ti ci vedi per niente.