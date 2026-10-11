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Cna al TTG di Rimini con 25 pacchetti turistici

Dal 14 al 16 ottobre incontri con oltre cinquanta tour operator internazionali. L'artigianato artistico di ceramica e oreficeria come testimonial della promozione territoriale

Cna al TTG di Rimini con 25 pacchetti turistici

Venticinque pacchetti turistici per coprire le quattro province abruzzesi, con l'artigianato artistico – ceramica e arte orafa – nel ruolo di protagonista e testimonial del territorio. È con questo contributo originale che la Cna Abruzzo si presenta all'edizione 2026 del TTG Travel Experience, la manifestazione in programma dal 14 al 16 ottobre prossimi negli spazi della Fiera di Rimini, dove il nostro Paese metterà in campo quanto di meglio sa esprimere in materia di offerta turistica nelle sue più varie declinazioni. Un appuntamento che offrirà ai partecipanti opportunità di incontro, tecnologie innovative e strumenti per la promozione, ponendo ai diversi territori la sfida di creare nuove idee e percorsi.

«In questa edizione – spiega il responsabile regionale di Cna Turismo, Gabriele Marchese – saremo presenti tanto nell'area della Regione Abruzzo che in quella della Cna Nazionale proponendo 25 pacchetti turistici con 18 imprese, di cui 11 B&B, oltre ad agenzie di viaggio e operatori associati. Un mix di proposte che rappresenta al meglio l'offerta della nostra regione, abbracciando settori come le escursioni in barca o in kayak, le passeggiate a cavallo, il cicloturismo, il trekking, l'enoturismo, le lezioni di cucina, i cammini della pace e i sentieri della memoria, i percorsi della natura a quelli della salute e benessere; per arrivare alle escursioni in moto e ai tour delle aree interne. Insomma, ce n'è davvero per tutti con un'offerta estremamente variegata, come si può vedere, e che sarà oggetto di incontri con 51 tour operator di 23 Paesi».

A illustrare l'elenco dei destinatari dei diversi pacchetti è la presidente regionale di CNA Turismo Abruzzo, Francesca Mastromauro: «Si tratta di Italia, Israele, Stati Uniti, India, Canada, Germania, Svizzera, Regno Unito, Cina, Belgio, Panama, Francia, Serbia, Brasile, Austria, Repubblica Ceca, Kuwait, Spagna, Paesi Bassi, Malta, Irlanda, Bahrain e Romania. Un arcipelago molto vasto, come si può vedere, che abbraccia più aree continentali, anche perché in questo momento la nostra attenzione deve essere puntata soprattutto sui mercati esteri, ovvero quelli sui quali si avverte con maggiore necessità l'esigenza di interventi promozionali a sostegno della nostra offerta. E in questo senso lo sviluppo dei collegamenti attraverso l'aeroporto d'Abruzzo può risultare davvero strategico».

La presenza di CNA Turismo Abruzzo all'interno del TTG 2026 sarà associata anche ad alcuni eventi che si terranno nell'area dedicata della Fiera riminese. Mercoledì 14, alle ore 14.30, sarà di scena "La ceramica di Castelli e l'arte orafa tra tradizione e innovazione", cui prenderanno parte, oltre a Mastromauro e Marchese, il presidente regionale della CNA Abruzzo, Bernardo Sofia, il direttore Silvio Calice e la responsabile regionale di CNA Artistico e Tradizionale, Tatiana Conti.

Tags: Abruzzo Ttg rimini Turismo Tour operator Pacchetti tutistici

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