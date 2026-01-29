“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Via libera alla legge sulle lobby
Pagano, relatore e primo firmatario: "L'Italia colma finalmente un vuoto normativo che durava da decenni e rafforza la trasparenza e la qualità della democrazia"
"Con il voto dell'Aula della Camera, il Parlamento compie un passo storico verso una disciplina organica della rappresentanza di interessi. L'Italia colma finalmente un vuoto normativo che durava da decenni e rafforza la trasparenza e la qualità della democrazia. Perché i lobbisti svolgono un lavoro egregio, importante e competente anche al servizio del decisore pubblico". Lo afferma, in una nota, il Presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera, Nazario Pagano, relatore e primo firmatario del provvedimento appena votato a Montecitorio.