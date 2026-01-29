Via libera alla legge sulle lobby

"Con il voto dell'Aula della Camera, il Parlamento compie un passo storico verso una disciplina organica della rappresentanza di interessi. L'Italia colma finalmente un vuoto normativo che durava da decenni e rafforza la trasparenza e la qualità della democrazia. Perché i lobbisti svolgono un lavoro egregio, importante e competente anche al servizio del decisore pubblico". Lo afferma, in una nota, il Presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera, Nazario Pagano, relatore e primo firmatario del provvedimento appena votato a Montecitorio.