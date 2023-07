Cinque idee per arredare un bilocale piccolo

Possedere una casa di proprietà è il sogno più grande degli italiani che oggi sono rappresentano una delle popolazioni con la più alta percentuale di proprietari di casa, oltre il 70%.

Secondo l'ultimo rapporto del Censis, infatti, il 92% degli italiani considera la casa un bene rifugio fondamentale e la maggior parte dei genitori o dei nonni vorrebbe aiutare figli e nipoti ad acquistarla.

Eppure il concetto di casa stessa è fortemente cambiato, perché sono cambiate le esigenze delle persone. Si pensi ad esempio alla maggiore flessibilità lavorativa e alla diversa concezione dello spazio.

Questi cambiamenti generano diverse scelte immobiliari e di arredamento, soprattutto se si acquista una casa in grandi centri o abitazioni da utilizzare per affitti brevi, come accade sulla costa abruzzese durante le vacanze.

Per questo motivo sono molto richiesti i bilocali che, anche se piccoli, risultano funzionali e dotati di tutti i comfort, se arredati con attenzione.



Ecco 5 idee per arredare un bilocale piccolo da usare sia come propria abitazione sia da affittare ad altri per brevi periodi.

Zona giorno e zona notte

Per arredare piccoli appartamenti è necessario stabilire subito una zona giorno e una zona notte. Nella prima bisognerà collocare la cucina, il soggiorno e un'area relax e/o lavoro. Nella seconda ci saranno la camera da letto e l'armadio. Il consiglio è di riservare qualche metro quadrato in più alla zona giorno, soprattutto se si è soliti lavorare da casa.

Utilizzare pareti mobili e trasparenti



Una volta stabilita la divisione delle zone, si può procedere con un ulteriore frazionamentodello spazio che si ha a disposizione, predisponendo arredi che vanno a delimitare le zone destinate ad attività specifiche. Si può ad esempio creare un angolo studio utilizzando una libreria come divisore, o prevedere una piccola camera degli ospiti con una parete in cartongesso. Una vetrata potrebbe visivamente separare la zona per la preparazione dei cibi dalla zona della convivialità.

Sfruttare lo spazio verticale



Un aspetto da non sottovalutare per arredare un bilocale piccolo è la possibilità di sfruttare l'altezza delle pareti. Si possono installare pensili in cucina per riporre gli utensili, pentole e materiale per la dispensa. Nella zona notte si potrebbe pensare ad un soppalco per installare la cabina armadio o per ricavare un ripostiglio. Si possono infine predisporre delle scaffalature alte per posizionare libri e oggetti nella parte alta e sfruttare la parte bassa per la scrivania o per un letto a scomparsa.





Cucina a scomparsa

A proposito di mobili a scomparsa, tra le idee utili per arredare una cucina piccola, c'è proprio la possibilità di scegliere una cucina che si può incassare a parete, ideale per chi non trascorre molto tempo ai fornelli e la può così utilizzare solo all'occorrenza. Le aziende come Bassetti Home Innovation studiano e progettano soluzioni pratiche e funzionali per poter rispondere alle esigenze personali di ciascun cliente.

Altra soluzione potrebbe essere quella di separare la cucina dal salotto con un'isola o di inserire dei divisori come librerie o credenze.

Mobili multifunzionali

In un ambiente piccolo è necessario scegliere un arredamento che possa concentrare più cose in uno stesso punto, così da garantire un comfort abitativo senza ingombro. Una dellesoluzioni più efficaci è la scelta di mobili multifunzionali che, attraverso sistemi ad incasso, riescono a svolgere più funzioni. Si pensi ad esempio a librerie con scrivanie incorporate o i classici letti a ponte. Esistono poi anche le cabine armadio con postazione smart working.