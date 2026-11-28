La Corte dei Conti ha espresso un parere negativo sulla delibera con cui il Comune di Chieti intendeva entrare in Ecolan, nell’ambito della riorganizzazione della gestione dei rifiuti. Per i consiglieri di opposizione Giuseppe Giampietro, Carla Di Biase e Manuela Esposito, di Fratelli d’Italia, si tratta della conferma delle criticità denunciate da mesi in Consiglio comunale e non ascoltate dalla maggioranza.

“Lo avevamo detto”, sintetizzano i tre consiglieri, secondo i quali la delibera era priva dei presupposti tecnici ed economici necessari per una scelta di tale rilevanza. Nelle loro contestazioni avevano evidenziato l’assenza di un’istruttoria completa, del confronto con i prezzi praticati da altri impianti, della quantificazione dei costi di coordinamento tra gestori e di una stima della spesa complessiva e delle possibili ricadute sulle tariffe dei cittadini.

La posizione dell’opposizione si inserisce in un dibattito politico acceso sul nuovo modello di gestione dei rifiuti, che prevede il passaggio da un affidamento unitario a un assetto con due gestori.

Secondo Fratelli d’Italia, il parere dei magistrati contabili evidenzia che la Giunta Legnini avrebbe modificato radicalmente il progetto di gestione dei rifiuti senza aggiornare le valutazioni tecniche ed economiche alla base della scelta.

Tra le criticità segnalate dall’opposizione figurano l’assenza nel fascicolo della proposta tecnico-economica riformulata di Ecolan, la mancanza di un quadro economico-finanziario relativo ai due affidamenti e una relazione tecnica trasmessa priva di data e firma.

La Corte, tuttavia, avrebbe sollevato esigenze di approfondimento senza bloccare definitivamente l’ingresso del Comune in Ecolan: una precisazione rilevante nel confronto politico in corso.

Per Giampietro, Di Biase ed Esposito, la bocciatura certifica “la grande inefficienza della Giunta Legnini”, anche perché una delibera sul medesimo tema era già stata affrontata l’anno precedente. L’amministrazione, sostengono i consiglieri, avrebbe avuto dodici mesi per correggere gli errori e predisporre un’istruttoria seria, ma avrebbe riproposto un provvedimento ritenuto ancora viziato.

L’operazione è valutata dall’opposizione in quasi 100 milioni di euro nell’arco di dieci anni. Per questo Fratelli d’Italia teme possibili rincari in bolletta per i cittadini e ripercussioni sulla stabilità lavorativa degli operatori del settore.

“Non è solo una questione tecnica, è una questione politica, sociale e di serietà amministrativa”, dichiarano i tre consiglieri, precisando di non “fare festa per una bocciatura”, ma di voler fare politica per Chieti.

Fratelli d’Italia Chieti chiede quindi che il sindaco Giovanni Legnini “ne tragga le conseguenze politiche” e fermi immediatamente un’operazione che, a loro avviso, non dimostra sostenibilità economica. L’obiettivo dichiarato è tutelare i cittadini da eventuali aumenti tariffari e garantire certezze lavorative e dignità agli operatori del settore.

La partita, dunque, non è chiusa: il parere negativo della Corte dei Conti riapre il confronto sulla gestione dei rifiuti a Chieti e pone l’amministrazione davanti alla necessità di fornire risposte tecniche, economiche e trasparenti prima di proseguire nel percorso verso Ecolan.