Un gesuita teatino del Cinquecento, una cittadina affacciata sul golfo di Shimabara, nella prefettura di Nagasaki, e qualche centinaio di studenti che, a quattro secoli e mezzo di distanza, ne raccolgono il filo. Si sono aperte venerdì 13 novembre le Giornate Giapponesi 2026, intitolate «Chieti e Minamishimabara: dieci anni nel segno di Valignano», e proseguono fino al 19 novembre a Chieti fra il Palazzo del Comune, il Palazzo della Provincia e il Convitto Nazionale «G.B. Vico».

L'occasione è il decimo anniversario del Patto di Amicizia firmato nel 2016 tra Chieti e la città giapponese. Nell'ottobre 2024 il patto è stato rafforzato da un Protocollo d'intesa sottoscritto dal Comune di Chieti, dal Convitto Nazionale «G.B. Vico», dagli Istituti Comprensivi 1, 2 e 4, dall'Istituto di Istruzione Superiore «Luigi di Savoia», dall'Associazione SmartLab Europe di Pescara, dall'Associazione Giappone Abruzzo e da Confartigianato Chieti. Il calendario cade inoltre nell'anno in cui Italia e Giappone celebrano i 160 anni di relazioni diplomatiche e si avvale del patrocinio della Regione Abruzzo, della Provincia di Chieti e della Camera di Commercio Chieti Pescara.

Il legame affonda le radici nella figura di Alessandro Valignano (Chieti, 1539 – Macao, 1606), il gesuita teatino che, come Visitatore delle missioni d'Oriente, ripensò il dialogo con il Giappone nel segno del rispetto per la sua cultura. Fu lui a fondare il seminario di Arima, nel territorio dell'odierna Minamishimabara, e a ideare l'ambasceria Tenshō: quattro giovanissimi giapponesi che, tra il 1582 e il 1590, attraversarono l'Europa fino a Roma. Non è un caso che, oggi come allora, a viaggiare siano soprattutto i ragazzi.

La delegazione è arrivata venerdì alla stazione di Chieti Scalo, guidata dal sindaco Aikawa Taketoshi e dal presidente del Consiglio comunale Nakamura Noriyasu, insieme a funzionari dell'amministrazione, al presidente della Himawari Tourism Association e a quattro studenti delle scuole medie di Arie, Nishi Arie, Kita Arima e Kazusa, affidati alle famiglie ospitanti. Nel pomeriggio il saluto ufficiale del Comune con il Sindaco Giovanni Legnini e la Consigliera con delega alla cultura Cinzia Di Vincenzo nella sede dell'ex Banca d'Italia e poi, a piedi nel centro storico, un tè a Palazzo Valignani, offerto da una discendente della famiglia del missionario.

Sabato la sala consiliare del Palazzo della Provincia ha ospitato la cerimonia di accoglienza, aperta dal Delegato alla Cultura del Comune, Cinzia Di Vincenzo, e dal Rettore Dirigente del Convitto Nazionale «G.B. Vico», Paola Di Renzo. Le orchestre degli Istituti Comprensivi 1 e 4, a indirizzo musicale, hanno dato il benvenuto agli ospiti. L'Istituto Comprensivo 1 ha poi presentato, con un video realizzato dagli studenti, le esperienze di scambio degli anni passati. Uno dei momenti più sentiti è stato il racconto a due voci dell'IIS «Luigi di Savoia» e del Liceo Classico Europeo del Convitto «G.B. Vico», guidati dai dirigenti Livia Tammaro e Paola Di Renzo: gli studenti hanno ripercorso la visita a Chieti dei coetanei di Minamishimabara nel 2025 e il viaggio dei ragazzi teatini in Giappone nel febbraio 2026. È stata la prova che il gemellaggio, nelle aule, è diventato un'esperienza vissuta e non solo una ricorrenza.

L'Associazione SmartLab Europe, con la presidente Annarita Bini, ha illustrato il lavoro dei gruppi di lettura e dei laboratori di avvicinamento alla cultura giapponese. Sono stati premiati il logo vincitore del concorso della rete e gli autori degli haiku selezionati dalla commissione, presentati da Florideo Matricciano e Claudio Caniglia, presidente dell'Associazione Giappone Abruzzo. A suggellare la mattinata è arrivata la firma del Patto di amicizia tra il sindaco di Chieti, Giovanni Legnini, e il sindaco Aikawa. Il documento rinnova l'impegno comune su cinque pilastri: scambi tra studenti e scuole, valorizzazione storica di Valignano, cultura e turismo, cooperazione economica e tra imprese, programmazione annuale condivisa. Nell'atrio della Provincia è stata poi inaugurata la mostra «Alessandro Valignano. Ponte tra Europa e Giappone», realizzata dal Comune con l'Associazione Giappone Abruzzo e aperta fino al 19 novembre, anche con visite guidate per le scuole su prenotazione.

Il pomeriggio è stato dedicato alla città: il Teatro Marrucino, la Villa comunale e i ciliegi donati da Minamishimabara e piantati nel 2014. Fuori programma, in piazza San Giustino, un aperitivo abruzzese a base di pallotte cacio e ova con i due sindaci, accolto con evidente entusiasmo dagli ospiti. Domenica il Convitto Nazionale «G.B. Vico» ha aperto, dal portone del Liceo Classico, i laboratori gratuiti di origami e calligrafia curati dall'Associazione Giappone Abruzzo, rivolti a famiglie e cittadini.

Lunedì e martedì gli studenti giapponesi sono entrati nelle classi del Convitto e del «Luigi di Savoia», per due giornate di scambio con i coetanei. Lunedì mattina, nel «Salotto delle Idee» dell'Appartamento del Rettore, il Convitto ha ospitato anche la riunione di lavoro tra le scuole della rete, le associazioni firmatarie del Protocollo e la delegazione giapponese. Coordinato dal Rettore Dirigente Paola Di Renzo, l'incontro è servito a tradurre il decennale in iniziative concrete per il 2027: dirigenti, docenti e rappresentanti del Comune hanno portato ciascuno le proprie proposte. Al termine, gli ospiti hanno visitato la Biblioteca antica «Mario Perilli» del Liceo Classico, accompagnati dalla professoressa Roberta Iezzi e da alcuni studenti. È uno dei patrimoni librari più preziosi della città, e il luogo forse più adatto per ricordare che Valignano fu, prima di tutto, un uomo di cultura e di libri. Il pranzo, preparato dagli chef del Convitto, è stato servito nella Sala Donazione Manzini.

Le Giornate giapponesi lasciano un'eredità che va oltre il calendario. A Chieti esiste ormai una rete di scuole, dall'infanzia ai licei, che lavora insieme sul Giappone, con le istituzioni e le associazioni del territorio. All'interno di questa rete il Convitto Nazionale «G.B. Vico», con il suo Liceo Classico e il Liceo Classico Europeo, ha messo a disposizione spazi, tradizione e il coordinamento del Rettore Dirigente Paola Di Renzo. Ogni scuola ha portato il proprio contributo: la musica dei Comprensivi, l'esperienza degli scambi del «Luigi di Savoia» e del Liceo Europeo, la lettura e la scrittura degli haiku promosse con SmartLab Europe. Nel ringraziare famiglie ospitanti, dirigenti, personale e associazioni, la stessa Di Renzo ha richiamato proprio questo spirito comune.

Dieci anni dopo il Patto di Amicizia, il ponte immaginato da Valignano tra Europa e Giappone continua a essere percorso nei due sensi. A percorrerlo, come allora, sono soprattutto i più giovani.