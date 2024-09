Tornano i Career Day dell’ateneo “d’Annunzio”

Il Settore Career Service & Placement dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, diretto dalla dottoressa Annalisa Michetti, in collaborazione con MAW, organizza i Career Day di Ateneo, due giornate che saranno interamente dedicate all'incontro tra aziende e giovani talenti universitari. L’appuntamento è per i prossimi 2 e 3 ottobre, rispettivamente nei Campus di Chieti e di Pescara della “d'Annunzio”, offrendo un'opportunità esclusiva per gli studenti, quella di conoscere da vicino le diverse realtà imprenditoriali sul territorio e, per le aziende, di poter entrare in contatto con quelli che saranno i lavoratori di domani. Durante le due giornate, gli studenti saranno guidati attraverso una serie di attività interattive e formative, curate dai relatori di MAW e della “dell’Università “G. d’Annunzio”. Il programma prevede workshop con le 22 aziende partecipanti, simulazioni di interviste con imprenditori e manager, e dei “Career Game”, tutte esperienze e attività che consentiranno agli studenti ma anche alla imprese di mettersi alla prova in dinamiche di gruppo simulate. In totale, saranno offerte 50 esperienze diverse, tutte pensate per preparare al meglio i partecipanti al mondo del lavoro.

“I Career Day di Ateneo qui alla “d’Annunzio” - spiega la dottoressa Annalisa Michetti, Responsabile del Settore Career Service and Placement di Ateneo - avranno lo stesso contenuto e le stesse modalità anche se le aziende saranno diverse. Si baseranno su un sistema di matching tra le aziende ed i candidati per fornire loro l'opportunità di entrare in contatto con i talenti, promuovere l'occupabilità dei laureati e rafforzare il legame tra l’Università “G. d’Annunzio” ed il territorio. Ogni Azienda, in fase di iscrizione, - aggiunge la dottoressa Michetti - ha scelto di erogare una o più delle seguenti esperienze: Career game (un'esperienza di gioco da sottoporre ai candidati), Welcome on Board (interviste ad un imprenditore o a un manager da parte dei candidati), Workshop (presentazione di un contenuto formativo da parte delle aziende) e Stand Uni-park (spazi da career day con un'interazione da parte dei candidati)”.

“Questo grande evento - sottolinea il professor Davide Quaglione, Delegato del Rettore alle attività di Palcement di Ateneo - rappresenta l’occasione per comprendere più da vicino le esigenze della cosiddetta Gen Z, destinata a diventare la maggioranza della forza lavoro nei prossimi anni. Grazie a un innovativo sistema di feedback, basato su QR Code, gli studenti e le aziende potranno esprimere il loro reciproco interesse, facilitando un matching efficace e mirato. Semplificando ma evidenziano il grande valore di queste giornate con un richiamo alla storia dell’umanità - conclude il professor Quaglione -, possiamo dire che questa iniziativa del nostro Ateneo e dei suoi partner costruisce un ponte, aggiungo efficace e veloce, tra tante prestigiose aziende e gli studenti, i laureandi e i laureati del nostro Ateneo”.