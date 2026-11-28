Un "mi piace" che scatena la bufera politica. È quello messo dalla capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d'Italia a Chieti a un post pubblicato su Facebook da un avvocato della città, già noto per la partecipazione a convegni di neofascisti abruzzesi, che invitava a "eliminare politicamente i sinistri. Se volete anche fisicamente".

A denunciare la vicenda, riportata dal quotidiano Il Centro, è Nicola Fratoianni, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. "Una frase minacciosa e delirante che si commenta da sola, anche se ci auguriamo che chi di dovere a livello istituzionale e giudiziario si interesserà alla vicenda", afferma il leader rossoverde. "Quello che però rende il tutto ancora più grave politicamente è che quella frase e quell'invito pazzesco e pericoloso è piaciuto alla capogruppo in consiglio comunale del partito di Giorgia Meloni nella città abruzzese".

"Capisco che a Chieti - prosegue Fratoianni - la destra ha perso sia le comunali che le elezioni suppletive, ma c'è un limite che non può essere travalicato, e che invece è stato superato. La presidente del Consiglio, i dirigenti nazionali di FdI a questo punto - conclude - non hanno nulla da dire in proposito? Non prenderanno provvedimenti?".

Sulla vicenda interviene anche Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana AVS: "Ci troviamo di fronte a una violenza verbale istituzionalizzata. Ma c'è un limite istituzionale che non può essere travalicato. Per questo chiediamo le dimissioni immediate della capogruppo di Fratelli d'Italia e una presa di posizione netta da parte dei vertici regionali e nazionali del partito di Giorgia Meloni".

Nota di redazione

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