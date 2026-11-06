Chieti capitale del cioccolato: tre giorni di eventi nel centro storico

Tre giorni di eventi animeranno il centro storico di Chieti da oggi, venerdì 6 novembre, a domenica 8. Il capoluogo teatino torna a essere la capitale del cioccolato con il Chocofestival, tra esposizioni, specialità dolciarie, intrattenimento e numerose iniziative per tutte le età. Un appuntamento ormai consolidato, che quest'anno si presenta con il tema "Dove la dolcezza sogna". L'iniziativa è promossa da Confartigianato Chieti, con il patrocinio del Comune di Chieti, il contributo della Camera di Commercio Chieti Pescara e il supporto di Toduba, Bcc Abruzzi e Molise e Asd Tennis Chieti. Sabato 7 si aggiunge la Festa di San Martino, all'Esedra della Ex Pescheria di via Arniense.

"La cosa più bella di questo fine settimana è la collaborazione che si è creata tra le realtà che stanno organizzando gli eventi: il Chocofestival e la Festa di San Martino sono due appuntamenti ormai riconosciuti, capaci di coinvolgere pubblici diversi ma complementari e di convivere, arricchendosi reciprocamente – illustra l'assessora al Commercio Chiara Zappalorto –. Ringrazio gli organizzatori perché in questi giorni hanno lavorato insieme, costruendo una sinergia concreta. Anche i collegamenti tra le diverse zone saranno potenziati con corse aggiuntive delle navette, grazie alla collaborazione di Confartigianato. Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti, con gli stand del Chocofestival, le iniziative dedicate alle famiglie e alle scuole, la competizione per la zucca più bella e la caccia al tesoro, recuperate dopo il rinvio della scorsa settimana. Ci sarà spazio anche per la solidarietà, con il torneo di beneficenza al Circolo Tennis, a cui Confartigianato contribuisce attivamente. Occasioni per raccontare le eccellenze di Chieti e del territorio. Penso, in particolare, ai riconoscimenti ottenuti in queste settimane dalle nostre produzioni vitivinicole nei contesti nazionali e internazionali. Sono risorse che dobbiamo valorizzare e inserire in un progetto più ampio di promozione turistica e identità cittadina".

Chocofestival. Per tre giorni corso Marrucino tornerà a trasformarsi in una grande pasticceria all'aperto, con le vetrine dedicate al cioccolato e le proposte degli espositori. Una manifestazione di richiamo nazionale, che punta a valorizzare le eccellenze del settore e ad attrarre in città visitatori anche da fuori regione.

Ricco il programma degli eventi collaterali, con iniziative pensate per coinvolgere soprattutto i più piccoli. Tra queste, tornano i laboratori "Mani in pasta", ospitati nella Bottega d'Arte della Camera di Commercio, e le attività di Truccabimbi e Palloncini, insieme alla presenza dei trampolieri e delle mascotte Minnie, Topolino, Stitch e Labubu. Sabato e domenica il centro storico sarà animato anche dalla Hobos Street Band, mentre, sempre per i più piccoli, sono in programma spettacoli come "K-POP Celebration – Il musical", in scena sabato in piazza G.B. Vico, e il "Circus Show", previsto per domenica. Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo spicca quello di sabato 7 novembre, alle ore 21, al Teatro Marrucino, con Stefania Andreoli e il suo spettacolo "Il mestiere più difficile". Non mancheranno, inoltre, le visite guidate, aperte a tutti, curate dall'associazione culturale Oltre Museo Aps.

"Il Chocofestival – affermano il direttore di Confartigianato Chieti, Daniele Giangiulli, e il presidente cittadino dell'associazione, Giuseppe Rossi – è un appuntamento che negli anni ha saputo consolidarsi e diventare un'importante occasione di promozione per il territorio. Anche quest'anno il cioccolato sarà il grande protagonista, con le eccellenze del settore e le proposte degli espositori che animeranno corso Marrucino. Accanto alla parte espositiva, abbiamo voluto costruire un programma ricco di iniziative, con particolare attenzione alle famiglie e ai bambini, tra laboratori, spettacoli, musica e momenti di intrattenimento. Il Chocofestival è sempre più un'iniziativa di marketing territoriale, capace di valorizzare il centro storico e promuovere Chieti, richiamando visitatori e contribuendo a dare visibilità alle attività economiche e alle produzioni artigianali". Il programma completo e tutte le informazioni sono disponibili sul sito web www.chocofestival.it.

Festa di San Martino. L'evento si terrà negli spazi dell'Ex Pescheria, luogo simbolo della storia cittadina, e vedrà protagonisti i nove produttori locali dell'Associazione Vignaioli Teatini, affiancati dalla qualità artigianale dei presidi Slow Food e dal supporto a respiro nazionale di FIVI, Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti. L'ingresso all'area è libero, mentre per le degustazioni basterà munirsi dell'apposito calice con sacchetta, con la possibilità di riutilizzare quelli delle passate edizioni all'insegna della sostenibilità e della riduzione degli sprechi. Ci sarà anche musica con Louie Vertigo con il suo Vinyl DJ Set.

"La ricorrenza di San Martino rappresenta per i produttori la conclusione del periodo più sacrificato dell'anno, quello della vendemmia, e segna il momento in cui il vino nuovo viene presentato al pubblico – spiega Luigi Di Camillo dei Vignaioli Teatini, motore dell'evento –. Per i vignaioli, l'evento non è un punto di partenza, ma un vero e proprio 'punto di arrivo' dopo un anno di lavoro intenso, che comprende la potatura, i trattamenti in vigna e in cantina, fino alla vendemmia. La manifestazione mira a instaurare un legame tra l'enoturismo e l'archeologia della città, valorizzando il vino come bene culturale e ambasciatore del territorio, capace di raccontare l'identità cittadina anche all'esterno".