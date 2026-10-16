Caro-affitti e bollette alle stelle: l'Abruzzo è la seconda regione più cara d'Italia

L'Abruzzo è la seconda regione più cara d'Italia. È l'allarme lanciato dal Sunia Abruzzo Molise, che richiama i dati Istat di settembre 2026, secondo cui l'inflazione regionale si attesta al 4,2%, contro una media nazionale del 3,3%, collocando appunto l'Abruzzo al secondo posto in Italia per rincari.

A pesare sui bilanci delle famiglie, secondo il sindacato degli inquilini, sono soprattutto le spese per l'abitazione, le utenze e i trasporti. Il gas sul mercato tutelato registra un aumento del 31%, il gasolio da riscaldamento del 31,8% e la benzina del 16,3%. A questi rincari si aggiunge, secondo il Sunia, una crescita dei canoni di locazione del 20% a livello regionale.

"I dati dimostrano che in Abruzzo l'inflazione morde più che altrove, eppure registriamo la totale assenza di politiche abitative efficaci sia a livello nazionale che regionale", denuncia il segretario generale del Sunia Abruzzo Molise, Geppino Oleandro.

Il sindacato evidenzia il paradosso di oltre 250 mila abitazioni vuote, pari al 34% del patrimonio immobiliare regionale, con punte del 44% nell'Aquilano, mentre negli ultimi cinque anni si sarebbero registrate oltre 6mila richieste di sfratto, nel 90% dei casi per morosità incolpevole.

Il Sunia chiede quindi il ripristino strutturale dei fondi per il sostegno agli affitti e alla morosità incolpevole, un piano per l'edilizia pubblica, regole sugli affitti brevi e incentivi al canone concordato. Alla Regione viene inoltre sollecitata l'apertura di un tavolo urgente su caro-vita e povertà e una riforma della normativa sulle case popolari, con particolare attenzione alle famiglie in affitto della cosiddetta "fascia grigia".

Le delegazioni del Sunia Abruzzo Molise parteciperanno il 17 ottobre alla manifestazione nazionale della Via Maestra, a Roma.