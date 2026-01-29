“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Affitti. A Pescara centro un trilocale si paga 800 euro
Secondo le analisi del Gruppo Tecnocasa i canoni di locazione nella prima parte del 2025 hanno messo in evidenza un aumento del 3,1% ma nel secondo semestre non ci sono stati ulteriori rincari
Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, i canoni di locazione in ITALIA nella prima parte del 2025 hanno messo in evidenza un aumento del 3,1% per i monolocali, del 2,9% per i bilocali e del 3,2% per i trilocali. Si evidenzia, rispetto al semestre precedente, un rallentamento della crescita dei canoni di locazione, crescita che è stata molto sostenuta negli ultimi anni.
Di seguito una analisi su quello che accade in Abruzzo
|LOCAZIONI ABRUZZO - I semestre 2025
|CHIETI CITTÀ
|Zona
|Monolocali
|Bilocali
|Trilocali
|CHIETI SCALO
|C
|400
|450
|600
|CHIETI PROVINCIA
|Zona
|Monolocali
|Bilocali
|Trilocali
|FRANCAVILLA AL MARE - PRETARO
|P
|350
|550
|600
|FRANCAVILLA AL MARE - SANT'ALFONSO
|C
|400
|500
|650
|LANCIANO
|C
|Nd
|350
|500
|LANCIANO
|P
|Nd
|300
|500
|SAN SALVO PAESE
|C
|300
|400
|550
|VASTO - CENTRO
|C
|300
|450
|600
|VASTO - MARINA SUD
|P
|300
|450
|600
|VASTO - PERIFERIA
|P
|350
|400
|500
|VASTO - SEMICENTRO
|S
|Nd
|450
|550
|VASTO - SUD
|P
|300
|450
|600
|L'AQUILA CITTÀ
|Zona
|Monolocali
|Bilocali
|Trilocali
|CENTRO
|C
|400
|500
|600
|CENTRO - CENTRO STORICO
|C
|450
|550
|650
|CENTRO - TORRIONE - VILLA COMUNALE
|C
|450
|500
|550
|CENTRO - ZONA OVEST
|S
|350
|500
|600
|PERIFERIA EST
|P
|350
|450
|500
|PERIFERIA OVEST
|P
|300
|450
|550
|L'AQUILA PROVINCIA
|Zona
|Monolocali
|Bilocali
|Trilocali
|AVEZZANO
|C
|300
|450
|550
|AVEZZANO
|P
|250
|400
|450
|CASTEL DI SANGRO
|C
|250
|350
|500
|CASTEL DI SANGRO
|P
|Nd
|350
|500
|LUCOLI
|P
|100
|150
|200
|OVINDOLI
|C
|300
|400
|500
|OVINDOLI
|P
|350
|450
|550
|ROCCA DI CAMBIO
|C
|250
|300
|400
|ROCCA DI CAMBIO
|P
|250
|300
|350
|ROCCA DI MEZZO
|C
|300
|450
|600
|ROCCA DI MEZZO
|P
|300
|400
|500
|PESCARA CITTÀ
|Zona
|Monolocali
|Bilocali
|Trilocali
|CENTRO
|C
|450
|550
|650
|CENTRO - NORD
|C
|500
|700
|800
|COLLI
|S
|350
|500
|600
|PORTANUOVA
|S
|450
|550
|700
|PORTO - UNIVERSITÀ
|C
|450
|550
|700
|SANTA FILOMENA - ZANNI - RIVIERA NORD
|P
|450
|600
|750
|SEMICENTRO - NORD
|S
|450
|700
|800
|PESCARA PROVINCIA
|Zona
|Monolocali
|Bilocali
|Trilocali
|MONTESILVANO - SANTA FILOMENA - VILLA VERROCCHIO
|C
|400
|Nd
|Nd
|TERAMO CITTÀ
|Zona
|Monolocali
|Bilocali
|Trilocali
|CENTRO STORICO
|C
|300
|400
|500
|COLLEATTERRATO
|P
|200
|300
|400
|GAMMARANA - SAN BERARDO
|S
|200
|300
|450
|PIANO SOLARE - CONA - FONTE BAIANO
|S
|200
|300
|450
|STAZIONE
|S
|Nd
|300
|450
|VILLA MOSCA - COLLEPARCO
|S
|Nd
|300
|450
|TERAMO PROVINCIA
|Zona
|Monolocali
|Bilocali
|Trilocali
|CASTELLALTO
|P
|Nd
|250
|400
|GIULIANOVA - CENTRO NORD
|C
|Nd
|500
|600
|GIULIANOVA - CENTRO SUD
|C
|Nd
|500
|600
|GIULIANOVA - FRAZIONI LIMITROFE
|P
|Nd
|500
|550
|GIULIANOVA - PAESE
|P
|Nd
|400
|500
|MARTINSICURO - VILLA ROSA
|C
|250
|350
|500
|MARTINSICURO - VILLA ROSA
|P
|250
|350
|500
|PINETO
|C
|Nd
|450
|600
|PINETO
|P
|Nd
|400
|500
|ROSETO DEGLI ABRUZZI - PIAZZA DELLA LIBERTÀ
|P
|Nd
|Nd
|600
|ROSETO DEGLI ABRUZZI - VIA NAZIONALE
|C
|Nd
|500
|600
|ROSETO DEGLI ABRUZZI - VIA NAZIONALE
|P
|Nd
|Nd
|500
|SILVI
|C
|Nd
|400
|550
|TORTORETO LIDO
|C
|Nd
|400
|500
|Legenda:
|C=Centro
|S=Semicentro
|P=Periferia
|Nd=Non disponibile