29 Gen, 2026
Affitti. A Pescara centro un trilocale si paga 800 euro

Secondo le analisi del Gruppo Tecnocasa i canoni di locazione nella prima parte del 2025 hanno messo in evidenza un aumento del 3,1% ma nel secondo semestre non ci sono stati ulteriori rincari

Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, i canoni di locazione in ITALIA nella prima parte del 2025 hanno messo in evidenza un aumento del 3,1% per i monolocali, del 2,9% per i bilocali e del 3,2% per i trilocali. Si evidenzia, rispetto al semestre precedente, un rallentamento della crescita dei canoni di locazione, crescita che è stata molto sostenuta negli ultimi anni. 

Di seguito una analisi su quello che accade in Abruzzo 

 

LOCAZIONI ABRUZZO - I semestre 2025        
         
CHIETI CITTÀ Zona Monolocali Bilocali Trilocali
CHIETI SCALO C 400 450 600
CHIETI PROVINCIA Zona Monolocali Bilocali Trilocali
FRANCAVILLA AL MARE - PRETARO P 350 550 600
FRANCAVILLA AL MARE - SANT'ALFONSO C 400 500 650
LANCIANO C Nd 350 500
LANCIANO P Nd 300 500
SAN SALVO PAESE C 300 400 550
VASTO - CENTRO C 300 450 600
VASTO - MARINA SUD P 300 450 600
VASTO - PERIFERIA P 350 400 500
VASTO - SEMICENTRO S Nd 450 550
VASTO - SUD P 300 450 600
         
L'AQUILA CITTÀ Zona Monolocali Bilocali Trilocali
CENTRO C 400 500 600
CENTRO - CENTRO STORICO C 450 550 650
CENTRO - TORRIONE - VILLA COMUNALE C 450 500 550
CENTRO - ZONA OVEST S 350 500 600
PERIFERIA EST P 350 450 500
PERIFERIA OVEST P 300 450 550
L'AQUILA PROVINCIA Zona Monolocali Bilocali Trilocali
AVEZZANO C 300 450 550
AVEZZANO P 250 400 450
CASTEL DI SANGRO C 250 350 500
CASTEL DI SANGRO P Nd 350 500
LUCOLI P 100 150 200
OVINDOLI C 300 400 500
OVINDOLI P 350 450 550
ROCCA DI CAMBIO C 250 300 400
ROCCA DI CAMBIO P 250 300 350
ROCCA DI MEZZO C 300 450 600
ROCCA DI MEZZO P 300 400 500
         
PESCARA CITTÀ Zona Monolocali Bilocali Trilocali
CENTRO C 450 550 650
CENTRO - NORD C 500 700 800
COLLI S 350 500 600
PORTANUOVA S 450 550 700
PORTO - UNIVERSITÀ C 450 550 700
SANTA FILOMENA - ZANNI - RIVIERA NORD P 450 600 750
SEMICENTRO - NORD S 450 700 800
PESCARA PROVINCIA Zona Monolocali Bilocali Trilocali
MONTESILVANO - SANTA FILOMENA - VILLA VERROCCHIO C 400 Nd Nd
         
TERAMO CITTÀ Zona Monolocali Bilocali Trilocali
CENTRO STORICO C 300 400 500
COLLEATTERRATO P 200 300 400
GAMMARANA - SAN BERARDO S 200 300 450
PIANO SOLARE - CONA - FONTE BAIANO S 200 300 450
STAZIONE S Nd 300 450
VILLA MOSCA - COLLEPARCO S Nd 300 450
TERAMO PROVINCIA Zona Monolocali Bilocali Trilocali
CASTELLALTO P Nd 250 400
GIULIANOVA - CENTRO NORD C Nd 500 600
GIULIANOVA - CENTRO SUD C Nd 500 600
GIULIANOVA - FRAZIONI LIMITROFE P Nd 500 550
GIULIANOVA - PAESE P Nd 400 500
MARTINSICURO - VILLA ROSA C 250 350 500
MARTINSICURO - VILLA ROSA P 250 350 500
PINETO C Nd 450 600
PINETO P Nd 400 500
ROSETO DEGLI ABRUZZI - PIAZZA DELLA LIBERTÀ P Nd Nd 600
ROSETO DEGLI ABRUZZI - VIA NAZIONALE C Nd 500 600
ROSETO DEGLI ABRUZZI - VIA NAZIONALE P Nd Nd 500
SILVI C Nd 400 550
TORTORETO LIDO C Nd 400 500
         
Legenda:        
C=Centro        
S=Semicentro        
P=Periferia        
Nd=Non disponibile      

 

