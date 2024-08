Cambio al vertice nella Guardia Finanza a Pescara: il Colonnello Antonio Caputo ha lasciato l’incarico da Comandante Provinciale al Colonnello Giuseppe Lopez. Il cambio di vertice è stato siglato alla caserma “Angelini”, con la cerimonia ufficiale a cui ha preso parte il Comandante Regionale Abruzzo, Gen. B. Germano Caramignoli. Il Col. t.ST Antonio Caputo, dopo circa tre anni di permanenza, assumerà un nuovo incarico a Roma. Nel ringraziare tutte le autorità e gli ospiti presenti, Caputo ha voluto evidenziare l’intenso lavoro svolto sul territorio provinciale nell’ultimo triennio, grazie soprattutto all’impegno profuso dalle Fiamme Gialle pescaresi, in piena sinergia con le Istituzioni, a tutela della collettività. Il subentrante, il Col. t.SPEF Giuseppe Lopez, assume la guida del Comando Provinciale di Pescara, dopo aver ricoperto, nel corso della sua carriera, molteplici incarichi a Cervia (RA), Bari, Milano e Roma, operando sia nei diversi settori operativi del Corpo, di cui da ultimo nel contrasto del riciclaggio su tutto il territorio nazionale presso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, sia in quello addestrativo presso l’Accademia della Guardia di Finanza, che presso il Comando Generale con incarichi di Stato Maggiore in materia di relazioni internazionali. Il nuovo Comandante ha frequentato il Corso Superiore di Polizia Economico-Finanziaria rivolto all’alta formazione dei dirigenti del Corpo, durante il quale ha acquisito le conoscenze più significative nel campo del management e maturato esperienze specialistiche nei variegati settori in cui la Guardia di Finanza è chiamata ad intervenire. Il nuovo Comandante Provinciale, durante la cerimonia di avvicendamento, ha ringraziato il collega uscente, sottolineando come l’operato delle fiamme gialle debba proseguire a tutelare i valori della legalità e dell’equità sociale, nella piena consapevolezza della responsabilità che ricade su ogni appartenente alla Guardia di Finanza. Il Colonnello Lopez ha concluso il suo discorso di insediamento assicurando la sua ferma determinazione per la tutela della sicurezza economico-finanziaria in tutte le sue forme, dal contrasto all’evasione fiscale, alla vigilanza sul corretto utilizzo dei fondi pubblici, fino al contrasto alla criminalità economico-finanziaria, impegnandosi ad incrementare, ove possibile, l’efficienza e l’efficacia delle attività di servizio, per contribuire alla crescita economica della Provincia di Pescara nel quadro dei principi di legalità ed equità.