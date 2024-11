Blitz dei NAS. Sospesa refezione ad un asilo privato

Carenze igienico-strutturali, insetti ed escrementi di roditori, autorizzazioni mancanti e pasti carenti per quantità e qualità, assenza di tracciabilità degli alimenti, omessa presenza di allergeni: sono alcune delle irregolarità riscontrate dai Carabinieri del NAS in una mensa scolastica su quattro del territorio italiano. Brutte notizie anche per il nostro Abruzzo dove la metà degli asili ispezionati dai militari del nucleo antisofisticazioni sono risultati non in regola con le disposizioni previste dalla legge. In un asilo nido della provincia di Chieti (non comunale né convenzionato con il Comune) è stata disposta l’immediata sospensione di tutte le attività di manipolazione e somministrazione di alimenti a seguito di accertate carenze igienico-sanitarie e strutturali, oltre alla mancata autorizzazione all’attivazione della mensa. Insomma quello che ne esce è un quadro impietoso anche a fronte del costo delle rette a carico delle famiglie o del servizio pubblico: quindi c’è necessità di fare una review completa su ciò che accade nel settore.