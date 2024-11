Sulmona, bambino di 4 anni lasciato (quasi) senza pasto

C’è una notizia che sta facendo il ‘giro’ dei quotidiani d’Italia e riguarda il ‘caso’ di un bambino di quattro anni, sulmonese, il quale è stato lasciato senza pasto poiché i genitori avevano dimenticato di pagare il ticket:8 euro e 97 centesimi (l’equivalente degli ultimi due pasti forniti dalla mensa dell’asilo). A denunciare l’accaduto e’ il padre del bambino il quale al quotidiano Il Messaggero ha raccontato: «Ho trovato mio figlio di quattro anni in lacrime, umiliato davanti a tutta la classe. I maestri gli hanno rimediato qualche gnocco dai piatti degli altri bambini». In pratica è successo che quando si è trattato di servire il pranzo, gli operatori del servizio mensa hanno “bloccato” il servizio. Anzi, per essere piu’ precisi, al bambino é stato servito solamente il primo. Il sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero é intervenuto sulla vicenda escludendoin maniera categorica che il minore sia stato lasciato senza cibo. «Se è mancato il secondo - si legge sul sito web Ondatv - si può sicuramente parlare di disguido. Mai è stato negato il cibo per morosità anche quando i debiti accumulati erano più consistenti. A differenza degli anni passati, le famiglie vengono ora avvisate tramite messaggio allert dalla piattaforma onde evitare di accumulare debiti. Messaggio che il padre del minore ha ricevuto».