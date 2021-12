Due giorni allo Juventus Center di Vinovo per i giovani del Pescara

Visita allo Juventus Center di Vinovo per i giovani della scuola calcio del Pescara. Due i giorni trascorsi nel quartier generale della società bianconera dai pescaresi (4 e 5 dicembre). Quattro i gruppi che hanno partecipato alla trasferta: i 2009 dell'istruttore Giansante; i 2010 di mister Di Giacomo; 2011 seguiti da mister Di Giosaffatte e i 2012 allenati da Novelli. Tutti hanno ben figurato lasciando ben sperare per il futuro. Possiamo dunque dire che il 'progetto giovani' continua con ottimi riscontri per la società biancazzurra. Oltre la encomiabile prova dei gruppi c’è da sottolineare però la prestazione di fattura non indifferente fornita, dai 2010 Luca Micacchioni, difensore, Paolo Spina in cabina di regia e bomber Matteo Cipollone nel reparto avanzato. Buona prestazione anche per il gruppo 2009 del tuttofare Ciancaione.