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Balneari, quale futuro? Bolkestein, regole e prospettive per gli stabilimenti balneari

Un incontro a Roseto degli Abruzzi per fare il punto sulle concessioni demaniali marittime e sul futuro del turismo costiero

Balneari, quale futuro? Bolkestein, regole e prospettive per gli stabilimenti balneari

Il futuro delle concessioni demaniali marittime rappresenta una delle questioni più importanti e delicate per il sistema turistico italiano e, in modo particolare, per la costa abruzzese. La direttiva Bolkestein, il quadro normativo nazionale, le procedure di evidenza pubblica e le scadenze ormai all'orizzonte pongono gli operatori balneari, le amministrazioni locali e l'intero comparto turistico di fronte a passaggi decisivi, che richiedono conoscenza delle regole, consapevolezza delle opportunità e capacità di costruire una prospettiva condivisa.

Per questo motivo è stato promosso un momento di approfondimento e confronto che metta attorno allo stesso tavolo rappresentanti delle istituzioni, amministratori, esperti e rappresentanti della categoria. L'incontro "Balneari, quale futuro? – Bolkestein, regole e prospettive per gli stabilimenti balneari", promosso dal Gruppo parlamentare Azione – PER – RE della Camera dei Deputati in collaborazione con il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Teramo, sarà un'occasione concreta per fare il punto sulla situazione, approfondire gli scenari normativi e amministrativi e discutere delle prospettive per le imprese balneari e per il turismo del territorio.

L'appuntamento è per lunedì 9 novembre 2026, alle ore 18.00, presso il Villaggio Lido d'Abruzzo (Viale Makarska 1 – Roseto degli Abruzzi).

La partecipazione degli operatori del settore, delle associazioni di categoria e di tutti i soggetti interessati è particolarmente importante: in una fase così delicata, infatti, è fondamentale che il confronto sia ampio e che le esigenze del territorio trovino ascolto e rappresentanza.

Interverranno: Mario Nugnes, Sindaco di Roseto degli Abruzzi; Camillo D'Angelo, Presidente della Provincia di Teramo; Enio Pavone, Capogruppo di Azione in Consiglio Regionale d'Abruzzo; Riccardo Padovano, Presidente regionale SIB; Arch. Domenico Fineo, Dirigente del Comune di Roseto degli Abruzzi; On. Giulio Sottanelli, Deputato Gruppo Azione – PER – RE; Gianmarco Giovannelli, Presidente Confcommercio e Federalberghi Abruzzi; Prof. Avv. Diego De Carolis, Docente di Diritto Urbanistico UNITE; Simone Sardini, FIBA Confesercenti – Federazione Italiana Imprese Balneari. Modera Giorgio Pomponi.

Tags: Roseto degli abruzzi Stabilimenti balneari Concessioni demaniali bolkestein incontro Incontro candidati

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