Inps cerca 26 avvocati in Abruzzo

Opportunità di lavoro nel pubblico per gli avvocati abruzzesi. In esecuzione della Delibera n.104 – 6 novembre 2024 - del Consiglio di Amministrazione, l’INPS ha dato l’avvio, sull’intero territorio nazionale, alla procedura di acquisizione della disponibilità di 1.207 legali per l’affidamento, nel periodo 2025-2027, di incarichi domiciliazione e/o sostituzione in udienza.





In Abruzzo il fabbisogno è pari a 26 Avvocati così distribuiti:





Fabbisogno Avvocati Domiciliatari/Sostituti d'udienza



Regione



Città/Tribunale



Triennio 2025-2027



Fabbisogno n.



Abruzzo



Avezzano



4



Chieti



2



L' Aquila



4



Lanciano



3



Pescara



3



Sulmona



2



Teramo



5



Vasto



3



Totale



26





La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per la lista circondariale del Tribunale presso il cui Consiglio dell’Ordine degli Avvocati l’istante è iscritto al momento della domanda e potrà essere inviate esclusivamente in via telematica, tramite il sito internet dell’Istituto seguendo il percorso “Homepage” > “Avvisi, bandi e fatturazione” > “Avvisi” > “Procedure per la formazione di liste di Avvocati domiciliatari e/o sostituti d’udienza” > “Invia la domanda”, dalle ore 14.00 del 28 novembre 2024 fino alle ore 14.00 del 09 dicembre 2024.



I requisiti richiesti sono:



a) iscrizione, al momento della domanda, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;



b) inesistenza di giudizi in corso contro l’Istituto ed organismi da esso partecipati, sia in proprio sia in qualità di difensore di terzi;



c) assenza di situazioni di reale conflitto di interessi personale con l’Istituto, avuto riguardo anche all’associazione professionale, società di professionisti e/o studio legale di cui eventualmente si faccia parte;



d) non aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;



e) non aver subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.







Ulteriori dettagli, tra cui i criteri di valutazione o i compensi per l’attività svolta, sono contenuti nell’Avviso pubblicato sul sito internet dell’INPS.