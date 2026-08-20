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Lanciano, aggressione in un locale: 37enne arrestato per tentata estorsione

Avrebbe minacciato la titolare per ottenere denaro, danneggiando anche arredi e suppellettili

Lanciano, aggressione in un locale: 37enne arrestato per tentata estorsione

Nel pomeriggio del 17 agosto 2026, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lanciano ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo di 37 anni, gravemente indiziato, allo stato degli atti e nell’attuale fase procedimentale, dei reati di tentata estorsione, lesioni personali e danneggiamento, in relazione a fatti avvenuti il 24 luglio 2026 presso un esercizio pubblico di Lanciano. Secondo la ricostruzione investigativa, l’uomo avrebbe aggredito alcuni avventori presenti nel locale e la titolare dell’esercizio pubblico, provocandole lesioni personali. Nel corso dell’episodio avrebbe inoltre danneggiato arredi e suppellettili del locale e rivolto alla titolare minacce finalizzate a ottenere la corresponsione di denaro, prospettando ulteriori conseguenze dannose in caso di mancato pagamento. Gli accertamenti svolti dal personale del Commissariato, anche attraverso l’acquisizione delle denunce e delle informazioni testimoniali, nonché mediante la documentazione disponibile, hanno consentito di sottoporre all’attenzione dell’Autorità giudiziaria un quadro indiziario ritenuto idoneo a fondare l’applicazione della misura cautelare. Al termine delle formalità di rito, l’indagato è stato associato alla Casa circondariale di Lanciano, a disposizione dell’Autorità giudiziaria procedente. Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile

Tags: Lanciano Arrestato Estorsione Denaro Ultime notizie

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