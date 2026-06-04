Avezzanese portato in carcere per maltrattamenti in famiglia, stalking e lesioni

La Polizia di Stato di L’Aquila, nella mattinata del 1 giugno scorso, ha tratto in arresto un uomo destinatario di un ordine di carcerazione.

Il personale della squadra anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano ha dato esecuzione all’ordinanza emessa dalla locale Procura della Repubblica, con la quale veniva disposto l’accompagnamento presso l’istituto di pena più vicino, di un cittadino cinquantenne del posto. L'uomo si era reso responsabile di reati continuati consistenti in maltrattamenti in famiglia, stalking e lesioni con sentenze passate in giudicato alla Corte di appello di L’Aquila in data 16.05.2026. Ora dovrà scontare 4 anni e 6 mesi di reclusione presso un istituto penitenziario del territorio italiano. Dopo tutte le incombenze di rito, la persona veniva tradotta presso la Casa Circondariale di Avezzano.