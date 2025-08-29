Autopsia conferma la morte per asfissia

La tragedia di Roseto degli Abruzzi, dove un giovane di 27 anni, Leonardo Di Loreto, era stato trovato morto domenica sera seduto davanti al computer nella villetta di famiglia sulle colline del comune teramano, si arricchisce di nuovi dettagli. Secondo i primi risultati autoptici il giovane è morto a causa di asfissia o ditta dal gas refrigerante inalato attraverso la maschera che indossava al momento della morte.

Resta da chiarire se si sia trattato di un gesto volontario, di un malore o di un incidente.

Perché tra le ipotesi al vaglio c’e’ il sospetto che si sia trattato di una tragica fatalità collegata ad una di queste fatidiche challenge, sfide online e che si trovano in teste e purtroppo finita male. Dopo l’esame autoptico occorreranno 90 giorni (salvo proroghe) per avere un quadro definitivo, compresi i risultati istologici per capire se il giovane avesse assunto sostanze stupefacenti.

La Procura di Teramo ha aperto un fascicolo contro ignoti ipotizzando il reato di istigazione al suicidio. I carabinieri sono impegnati nel setacciare il computer e il suo cellulare a caccia di indizi.





Intanto che venga fatta chiarezza, un'altra giovane vita ci ha lasciato troppo presto e in questo modo tragico.