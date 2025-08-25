Tragedia misteriosa a Roseto degli Abruzzi

Una tragedia misteriosa si è consumata a Roseto degli Abruzzi: un ragazzo di 27 anni è stato stato trovato cadavere nella tarda serata di ieri dai genitori. Era nella sua camera da letto, davanti ad un computer e indossava una maschera anti gas. Secondo una prima ricostruzione la vittima avrebbe inalato gas refrigerante ma sono in corso accertamenti per conoscere le cause della morte. Non si esclude un gesto volontario, forse frutto di una delle tante challenge che popolano social network e canali streaming e subito la memoria va al misterioso decesso del giovane studente universitario lancianese. Al momento, però, non risultano esserci elementi sufficienti che confermerebbero questa ultima ipotesi. I sanitari del 118 arrivati sul luogo della tragedia non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane, sul cui corpo non sono stati riscontrati segni di violenza o lesioni. I carabinieri del Reparto operativo del Comando provinciale di Teramo hanno posto sotto sequestro il cellulare, il computer e altro materiale informatico. La salma del giovane si trova all'obitorio dell'ospedale di Teramo a disposizione del pm di turno Di Marco che dovrà valutare l'eventuale esame autoptico. Ai familiari della vittima, una vita strappata troppo presto, le più sincere e sentite condoglianze della redazione di AbruzzoIndependent.it.