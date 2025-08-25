Frase del giorno

25 Ago, 2025
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Tragedia misteriosa a Roseto degli Abruzzi

Tragedia misteriosa a Roseto degli Abruzzi

Un ragazzo su 27 anni è stato trovato senza vita dai genitori: era nella sua camera da letto, davanti al computer, indossava una maschera anti gas

Tragedia misteriosa a Roseto degli Abruzzi

Una tragedia misteriosa si è consumata a Roseto degli Abruzzi: un ragazzo di 27 anni è stato stato trovato cadavere nella tarda serata di ieri dai genitori. Era nella sua camera da letto, davanti ad un computer e indossava una maschera anti gas. Secondo una prima ricostruzione la vittima avrebbe inalato gas refrigerante ma sono in corso accertamenti per conoscere le cause della morte. Non si esclude un gesto volontario, forse frutto di una delle tante challenge che popolano social network e canali streaming e subito la memoria va al misterioso decesso del giovane studente universitario lancianese. Al momento, però, non risultano esserci elementi sufficienti che confermerebbero questa ultima ipotesi. I sanitari del 118 arrivati sul luogo della tragedia non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane, sul cui corpo non sono stati riscontrati segni di violenza o lesioni. I carabinieri del Reparto operativo del Comando provinciale di Teramo hanno posto sotto sequestro il cellulare, il computer e altro materiale informatico. La salma del giovane si trova all'obitorio dell'ospedale di Teramo a disposizione del pm di turno Di Marco che dovrà valutare l'eventuale esame autoptico. Ai familiari della vittima, una vita strappata troppo presto, le più sincere e sentite condoglianze della redazione di AbruzzoIndependent.it.

Tags: Maschera anti gas morto ros carabinieri abruzzi ultime notizie

Vedi anche

Scoperta maxi truffa da 24,5 milioni sui bonus edilizi
Cronaca

Scoperta maxi truffa da 24,5 milioni sui bonus edilizi

22 Lug, 2025
Giallo a Pettorano sul Gizio. Uomo 56enne trovato morto in casa
Cronaca

Giallo a Pettorano sul Gizio. Uomo 56enne trovato morto in casa

21 Ott, 2021
Al via Festival del Teatro Nazionale Dialettale premio "Maschera d’Oro" Città di Lanciano
Eventi

Al via Festival del Teatro Nazionale Dialettale premio "Maschera d’Oro" Città di Lanciano

03 Nov, 2016
Anversa degli Abruzzi. Emozionante incontro con l’orso bruno marsicano sulla SS479
Attualità

Anversa degli Abruzzi. Emozionante incontro con l’orso bruno marsicano sulla SS479

21 Lug, 2016
Spacciatrice di banconote false incastrata e denunciata a Roseto degli Abruzzi
Cronaca

Spacciatrice di banconote false incastrata e denunciata a Roseto degli Abruzzi

09 Apr, 2016
Donna scippata davanti alla banca, ladri in fuga con 30mila euro
Cronaca

Donna scippata davanti alla banca, ladri in fuga con 30mila euro

26 Ott, 2015
Incidente in campagna nel teramano. Muore schiacciato dal trattore
Cronaca

Incidente in campagna nel teramano. Muore schiacciato dal trattore

26 Apr, 2015
Roseto degli Abruzzi, Pavone firma l'ordinanza anti-rumore
Attualità

Roseto degli Abruzzi, Pavone firma l'ordinanza anti-rumore

17 Lug, 2014
Eroina e marijuana in casa. Arrestato un venticinquenne
Cronaca

Eroina e marijuana in casa. Arrestato un venticinquenne

14 Ott, 2011

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661