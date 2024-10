Pescarese arrestato al Porto con 30 grammi di crack

Arrestato pescarese 53enne per possesso di crack. A mettere le manette all’uomo sono stati i poliziotti della Squadra Mobile di Pescara insospettiti da uno strano viavai di tossicodipendenti in un appartamento nella zona nord del Porto. Dopo alcuni giorni di accertamenti è scattato il blitz. Il pusher ha tentato di disfarsi dello stupefacente lanciandolo da una finestra e poi cercando di sfuggire all’arresto ma è stato tutto inutile.

Il narcotico, consistente per lo più in cocaina già trasformata in crack e suddividsa per la vendita, per un peso di 30 grammi, è stata subito recuperata. Inoltre, i poliziotti hanno trovato, nella tasca e di pronto utilizzo, anche un coltello a serramanico, ulteriore reato per il quale l’uomo è stato denunciato.

Ora è in carcere a San Donato e dovrà dare spiegazioni su tutto.