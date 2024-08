Crack, eroina e coca in casa. Arrestata ventenne

Ancora un’operazione antidroga nel Capoluogo Adriatico conferma la presenza massiccia di tossicodioendenti e spacciatori. A finire in carcere stavolta e’ una giovanissima pescarese, ventenne, arrestata dalla Polizia di Stato in seguito ad un blitz in un’abitazione nel quartiere Rancitelli.

In casa c’erano cocaina, eroina, crack e soldi contanti probabile frutto dell’attività di spaccio. Ma l’indagine é partita perché c’era un via vai sospetto di persone, inoltre in quella casa era stata segnalata la presenza di un noto pregiudicato oltre ad una ‘vedetta’ sempre presente in strada ed un sistema di videosorveglianza col quale monitorare tutto quello che accadeva all’esterno dell’abitazione: e così si è deciso di intervenire.

La donna arrestata verrà interrogata nelle prossime ore per la convalida del fermo. Ricordiamo, infine, lo studio condotto dal Mario Negri Sud, circa un anno fa, sul consumo di cocaina in Italia e che ha collocato la città di Pescara al secondo posto in classifica dopo Venezia: parliamo di un record negativo di cui si parla spessissimo ed è confermato dalle cronache.