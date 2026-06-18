Attivato il Presidio di soccorso acquatico sulla costa pescarese

È stato siglato il rinnovo della convenzione per il servizio di vigilanza e soccorso sul litorale pescarese per la stagione balneare 2026. L’Accordo è stato sottoscritto dal Prefetto di Pescara, Luigi Carnevale, in rappresentanza del Ministero dell’Interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile) dal Sindaco della Città di Pescara, Carlo Masci, e dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, Luca Verna.

L’iniziativa punta a potenziare la sicurezza dei bagnanti e a garantire interventi immediati in caso di emergenza. L’istituzione del “Presidio acquatico” integrerà il tradizionale servizio di salvamento già attivo sulle spiagge libere (“arenili non assentiti in concessione”) di competenza comunale: aree che durante i mesi estivi registrano il picco di presenze turistiche.

Grazie alla professionalità del personale dei Vigili del Fuoco e all’impiego di mezzi specializzati, il dispositivo sul litorale sarà rafforzato da uno strumento supplementare per il monitoraggio costante della fascia costiera e la sorveglianza in ambiente acquatico. L’obiettivo centrale resta l’ottimizzazione dei tempi di reazione della macchina dei soccorsi per la salvaguardia della vita umana in mare.