Ater L’Aquila, completati gli interventi da 13,6 milioni di euro con fondi Pnrr

L’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica (Ater) della provincia dell’Aquila ha completato il grande piano di ordinaria e straordinaria manutenzione finanziato nel 2022 con 13,6 milioni di euro di fondi Pnrr, assegnati dall’ente dalla Regione Abruzzo. A questi si aggiungono circa 2 milioni di euro stanziati dall’Ater per portare a termine il programma di interventi.

La riconsegna, nei giorni scorsi, di due alloggi nel comune di Tornimparte ha sancito la conclusione del piano, realizzato “nel rispetto della tempistica e della corretta esecuzione degli interventi”, come sottolineato dall’ente.

Gli interventi hanno interessato 15 edifici di proprietà dell’Ater in sette comuni della provincia: Trasacco, Avezzano, Celano, Castel di Sangro, Tornimparte, Ortucchio e Ovindoli.

Le opere hanno riguardato principalmente il miglioramento sismico e delle prestazioni energetiche degli immobili, la riqualificazione degli spazi pubblici e la riduzione o l’eliminazione delle barriere architettoniche.

In particolare, sono stati riqualificati:

- Tre edifici a Trasacco, in via Acqua dei Santi, per importi rispettivamente di 1.526.634, 1.614.508 e 1.553.298 euro.

- Tre edifici ad Avezzano, in via dei Bruzi, per importi di 622.749, 620.2749 e 622.749 euro.

- Tre edifici a Celano, in via Risorgimento, via delle Libertà e piazza dei Caduti, con investimenti di 445.476, 441.405 e 453.547 euro.

- Due edifici a Castel di Sangro, in via Sangrina, per 1.028.434 euro ciascuno.

- Un edificio a Tornimparte, in via Castiglione, per 694.942 euro.

- Due edifici ad Ortucchio, in via Fornace, per 998.876 euro ciascuno.

- Un edificio a Ovindoli, in via Ceraso-via Mazzini, per 787.226 euro.

Il piano ha coinvolto complessivamente 97 alloggi a canone sociale, nei quali vivono 291 inquilini. Con la conclusione dei lavori, le famiglie sono tornate in abitazioni più sicure dal punto di vista strutturale, più confortevoli e più accessibili.

Soddisfatti per l’esito degli interventi il presidente dell’Ater, Quintino Antidormi, e i componenti del Cda Luca Rocci e Angela Marcanio.

“È terminato nei giorni scorsi un piano di interventi curato dalla precedente amministrazione Ater, che ringraziamo – spiegano Antidormi, Rocci e Marcanio –. Abbiamo riconsegnato gli alloggi rispettando i tempi e le modalità di intervento. Il nostro patrimonio abitativo ne ha tratto giovamento, visto che gli inquilini sono tornati a vivere in alloggi sismicamente più sicuri e più accoglienti”.

La leadership dell’Ater ha inoltre ribadito l’impegno a proseguire nella riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico, cercando nuove risorse nazionali, regionali e comunitarie.

“Certo, c’è molto altro da fare per aumentare il livello medio delle nostre abitazioni – hanno aggiunto Antidormi, Rocci e Marcanio –. Siamo in prima linea in questa missione, intercettando finanziamenti nazionali, ad esempio con il Piano Casa varato dal Governo, e con altre risorse nazionali, regionali e comunitarie. Tutto ciò per avere non più case popolari, ma alloggi residenziali”.

I procedimenti sono stati seguiti dalle funzionarie dell’Ater ing. Chiara Giacco, ing. Sarah Salem, ing. Francesca Tomei e arch. Isabella Torlone.