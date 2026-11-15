“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Ater L’Aquila, completati gli interventi da 13,6 milioni di euro con fondi Pnrr
Riqualificati 15 edifici in 7 comuni della provincia: alloggi più sicuri, efficienti e accessibili per 291 inquilini
L’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica (Ater) della provincia dell’Aquila ha completato il grande piano di ordinaria e straordinaria manutenzione finanziato nel 2022 con 13,6 milioni di euro di fondi Pnrr, assegnati dall’ente dalla Regione Abruzzo. A questi si aggiungono circa 2 milioni di euro stanziati dall’Ater per portare a termine il programma di interventi.
La riconsegna, nei giorni scorsi, di due alloggi nel comune di Tornimparte ha sancito la conclusione del piano, realizzato “nel rispetto della tempistica e della corretta esecuzione degli interventi”, come sottolineato dall’ente.
Gli interventi hanno interessato 15 edifici di proprietà dell’Ater in sette comuni della provincia: Trasacco, Avezzano, Celano, Castel di Sangro, Tornimparte, Ortucchio e Ovindoli.
Le opere hanno riguardato principalmente il miglioramento sismico e delle prestazioni energetiche degli immobili, la riqualificazione degli spazi pubblici e la riduzione o l’eliminazione delle barriere architettoniche.
In particolare, sono stati riqualificati:
- Tre edifici a Trasacco, in via Acqua dei Santi, per importi rispettivamente di 1.526.634, 1.614.508 e 1.553.298 euro.
- Tre edifici ad Avezzano, in via dei Bruzi, per importi di 622.749, 620.2749 e 622.749 euro.
- Tre edifici a Celano, in via Risorgimento, via delle Libertà e piazza dei Caduti, con investimenti di 445.476, 441.405 e 453.547 euro.
- Due edifici a Castel di Sangro, in via Sangrina, per 1.028.434 euro ciascuno.
- Un edificio a Tornimparte, in via Castiglione, per 694.942 euro.
- Due edifici ad Ortucchio, in via Fornace, per 998.876 euro ciascuno.
- Un edificio a Ovindoli, in via Ceraso-via Mazzini, per 787.226 euro.
Il piano ha coinvolto complessivamente 97 alloggi a canone sociale, nei quali vivono 291 inquilini. Con la conclusione dei lavori, le famiglie sono tornate in abitazioni più sicure dal punto di vista strutturale, più confortevoli e più accessibili.
Soddisfatti per l’esito degli interventi il presidente dell’Ater, Quintino Antidormi, e i componenti del Cda Luca Rocci e Angela Marcanio.
“È terminato nei giorni scorsi un piano di interventi curato dalla precedente amministrazione Ater, che ringraziamo – spiegano Antidormi, Rocci e Marcanio –. Abbiamo riconsegnato gli alloggi rispettando i tempi e le modalità di intervento. Il nostro patrimonio abitativo ne ha tratto giovamento, visto che gli inquilini sono tornati a vivere in alloggi sismicamente più sicuri e più accoglienti”.
La leadership dell’Ater ha inoltre ribadito l’impegno a proseguire nella riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico, cercando nuove risorse nazionali, regionali e comunitarie.
“Certo, c’è molto altro da fare per aumentare il livello medio delle nostre abitazioni – hanno aggiunto Antidormi, Rocci e Marcanio –. Siamo in prima linea in questa missione, intercettando finanziamenti nazionali, ad esempio con il Piano Casa varato dal Governo, e con altre risorse nazionali, regionali e comunitarie. Tutto ciò per avere non più case popolari, ma alloggi residenziali”.
I procedimenti sono stati seguiti dalle funzionarie dell’Ater ing. Chiara Giacco, ing. Sarah Salem, ing. Francesca Tomei e arch. Isabella Torlone.