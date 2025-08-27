Frase del giorno

ATER Teramo: “Nessun alloggio vuoto"

L'azienda replica alla nota diffusa da Sicet sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica

In risposta alla nota diﬀusa dal SICET sull’emergenza abitativa, l’ATER della Provincia di Teramo intende rassicurare l’opinione pubblica sul proprio impegno concreto e continuo nel garantire il diritto alla casa, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione. Dall’inizio del mandato dell’attuale governance, ATER ha già riconsegnato al Comune di Teramo circa 20 alloggi a canone sociale, recuperati e resi disponibili per l’assegnazione a nuclei in graduatoria. Un risultato frutto di una pianificazione attenta, della riorganizzazione interna e di un lavoro quotidiano sul territorio.

"Non esistono alloggi vuoti trattenuti dall’ATER. Tutti gli alloggi eﬀettivamente disponibili, una volta eseguite le necessarie verifiche tecniche, sono stati prontamente rimessi nella piena disponibilità del Comune di Teramo e degli altri Comuni della provincia. Non risultano, a oggi, lamentele da parte delle amministrazioni comunali, con le quali ATER intrattiene un dialogo costante, aperto e costruttivo. Siamo tutti consapevoli della gravità dell’attuale emergenza abitativa, e proprio per questo ATER prosegue senza sosta i sopralluoghi sugli alloggi che si liberano, al fine di accelerare ogni possibile percorso di riassegnazione. In un contesto così delicato, sarebbe auspicabile aﬀrontare la questione con senso di responsabilità, evitando la diﬀusione di informazioni parziali o fuorvianti, che rischiano solo di generare confusione tra i cittadini".

L’ATER della Provincia di Teramo conferma la propria piena disponibilità a raﬀorzare la collaborazione istituzionale già in essere, nella convinzione che solo facendo squadra con tutti i Comuni del territorio si possano costruire risposte credibili e durature alle diﬃcoltà abitative delle persone.

