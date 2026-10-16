Ater L'Aquila, pubblicato il bando per gli alloggi Erp

È stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda territoriale edilizia residenziale (Ater) dell'Aquila il bando di concorso generale per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp) per l'anno 2026, relativo agli immobili di proprietà comunale e della stessa Ater, disponibili o che si renderanno disponibili durante la validità della graduatoria. Lo rende noto il cda dell'Ater, composto da Quintino Antidormi, presidente, Luca Rocci e Angela Marcanio.

Il bando è stato emanato dal Comune dell'Aquila, che ha la competenza delle assegnazioni di case di proprietà di Ater, e la domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità on-line, utilizzando la piattaforma accessibile all'indirizzo https://bandisocialescuola.comune.laquila.it/.

La scadenza è fissata alle ore 23:59 del 14 dicembre 2026. Fanno eccezione i lavoratori emigrati all'estero, per i quali è prevista una proroga al 12 febbraio 2027, se residenti nell'area europea, al 14 marzo 2027, se residenti in Paesi extraeuropei.

"Prosegue il nostro impegno per garantire a chi ha i requisiti il diritto all'abitare – spiegano Antidormi, Rocci e Marcanio –. Stiamo rispettando gli impegni presi, lavorando con serietà e rapidità. Migliorare il patrimonio edilizio e la qualità della vita degli inquilini è la nostra priorità. Queste nuove assegnazioni di appartamenti del Comune dell'Aquila si aggiungono all'incessante ricostruzione post sisma, all'opera di riqualificazione e ottimizzazione energetica del nostro patrimonio edilizio in tutto il territorio provinciale, all'accordo con l'Azienda per il diritto agli studi universitari che ha garantito 200 posti letto nella cittadella universitaria nel complesso Il Moro all'Aquila, all'azione di recupero dei crediti e alla lotta alla morosità".

Le graduatorie di assegnazione del nuovo bando saranno formate sulla base di punteggi e di criteri di priorità e le domande pervenute nei termini saranno istruite dal Comune dell'Aquila.

I punteggi saranno attribuiti in base al reddito procapite, pari o superiore alla pensione minima dell'Inps, al numero dei componenti del nucleo familiare, al superamento del settantesimo anno di età, all'essere nuclei familiari che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza, o con anzianità di formazione non superiore a due anni, alla situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'Autorità competente ed esistente da almeno due anni, all'abitazione in baracche, soffitte, bassi e simili, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica.

Gli appartenenti ai nuclei familiari con presenza di persone con disabilità, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Il bando completo, disponibile sul sito istituzionale dell'Ater L'Aquila, contiene tutte le informazioni relative ai requisiti di partecipazione, alla documentazione richiesta, alle modalità di presentazione delle domande e ai criteri di formazione della graduatoria.