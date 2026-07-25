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Arrestato pusher lombardo

La droga era in un appartamento in centro a Pescara e c'erano pure i soldi provento dell'attività di spaccio

Arrestato pusher lombardo

Nel corso di un servizio mirato di contrasto allo spaccio di stupefacenti, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 30 anni, di origini lombarde, sorpreso in flagranza mentre deteneva una consistente quantità di droga destinata allo spaccio.
L’operazione è il risultato di una specifica attività della Squadra Mobile, avviata per prevenire e reprimere il traffico illecito di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alla movida locale e all’ambiente universitario.
Dopo un articolato servizio di osservazione, controllo e intervento, i poliziotti hanno fatto ingresso nell’abitazione dell’indagato, nel centro di Pescara, considerata la base operativa di una stabile attività di spaccio.
All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti 300 grammi di marijuana e 239,7 grammi di hashish, oltre a materiale utile al confezionamento della droga.
Nel corso della perquisizione è stato inoltre sequestrato denaro contante per 1.340 euro, ritenuto provento dell’attività illecita.
L’uomo è stato quindi arrestato e condotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Tags: Arrestato Appartamento Centro Pescara Droga

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