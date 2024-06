Arrestato 25enne nel centro di Pescara con 2 kg di stupefacente

Nel corso dei servizi di contrasto alla spaccio di stupefacenti il personale della Squadra Mobile ha arrestato un 25enne pescarese incensurato.

I poliziotti, a seguito di attività investigativa, hanno posto l’attenzione sull’abitazione del giovane, nel pieno centro della città, all’interno della quale hanno poi effettivamente rinvenuto quasi 2 kg di stupefacente e, precisamente, circa 1,3 kg. di marijuana e 700 g di hashish, oltre a tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi, ovvero un bilancino elettronico di precisione, un coltello da cucina sporco di hashish, macchina e buste per il sottovuoto.

L’hashish in particolare era confezionato in barrette da 50 g. con tanto di incarto e di loghi per sembrare dei comuni snack consumati dai giovani, evidentmente per nasconderli meglio sia in caso di controlli delle forze dell’ordine., che in altri ambiti quotidiani.

Si è proceduto altresì al sequestro della somma di 1.640 euro in contanti trovati in possesso dell’arrestato che, privo di attività lavorativa ed altri redditi, non ha saputo giustificarne la provenienza.

Il 25enne è stato quindi condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.