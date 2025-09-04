Sequestrati 500mila euro di stupefacenti a biker teatino

Come riporta il quotidiano online SpoltoreNotizie.it una maxi operazione anti droga è stata messa a termine ieri nel territorio di Spoltore. A finire in manette un 41enne di Chieti, appartenente a un gruppo di biker, arrestato dalla Polizia di Statodopo il rinvenimento di un mega quantitativo di sostanze stupefacenti custodito in un appartamento del territorio. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Pescara, con il supporto della Polizia locale, su disposizione del questore Carlo Solimene, che da tempo teneva sotto controllo l’uomo.

L’uomo è stato fermato alla guida della sua auto e trovato in possesso di oltre 3 chilogrammi di cocaina nascosti in un trolley. La successiva perquisizione dell’abitazione ha permesso di sequestrare altri 2 chilogrammi di cocaina, circa 9 chilogrammi di marijuana del tipo “Amnesia Haze”, oltre 4 chilogrammi di cioccolato contenente funghi allucinogeni confezionati in tavolette con etichette contraffatte, nonché vasetti di hashish ad alto contenuto di principio attivo e 2.000 euro in contanti.

Complessivamente sono stati recuperati circa 20 chilogrammi di droga, tra cui 5,5 kg di cocaina e 10 kg di marijuana, per un valore stimato sul mercato di circa 500 mila euro.

Ora si trova in carcere a San Donato e presto sarà interrogato dal magistrato incaricato per la convalida dell’arresto. Rischia una pena pesantissima a meno che non deciderà di collaborare con la giustizia dando informazioni e dettagli.