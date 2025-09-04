Frase del giorno

04 Set, 2025
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Sequestrati 500mila euro di stupefacenti a biker teatino

Sequestrati 500mila euro di stupefacenti a biker teatino

Operazione antidroga della Squadra Mobile di Pescara che ha arrestato un 41enne con 20 chili di droga tra cocaina, marijuana e hashish

Sequestrati 500mila euro di stupefacenti a biker teatino

Come riporta il quotidiano online SpoltoreNotizie.it una maxi operazione anti droga è stata messa a termine ieri nel territorio di Spoltore. A finire in manette un 41enne di Chieti, appartenente a un gruppo di biker, arrestato dalla Polizia di Statodopo il rinvenimento di un mega quantitativo di sostanze stupefacenti custodito in un appartamento del territorio. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Pescara, con il supporto della Polizia locale, su disposizione del questore Carlo Solimene, che da tempo teneva sotto controllo l’uomo.

L’uomo è stato fermato alla guida della sua auto e trovato in possesso di oltre 3 chilogrammi di cocaina nascosti in un trolley. La successiva perquisizione dell’abitazione ha permesso di sequestrare altri 2 chilogrammi di cocaina, circa 9 chilogrammi di marijuana del tipo “Amnesia Haze”, oltre 4 chilogrammi di cioccolato contenente funghi allucinogeni confezionati in tavolette con etichette contraffatte, nonché vasetti di hashish ad alto contenuto di principio attivo e 2.000 euro in contanti.

Complessivamente sono stati recuperati circa 20 chilogrammi di droga, tra cui 5,5 kg di cocaina e 10 kg di marijuana, per un valore stimato sul mercato di circa 500 mila euro

Ora si trova in carcere a San Donato e presto sarà interrogato dal magistrato incaricato per la convalida dell’arresto. Rischia una pena pesantissima a meno che non deciderà di collaborare con la giustizia dando informazioni e dettagli.

Tags: Biker Chieti Arrestato Droga spoltore appartamento polizia

Vedi anche

Altri 12 chili di droga scoperti in Abruzzo
Cronaca

Altri 12 chili di droga scoperti in Abruzzo

23 Set, 2021
Droga e telefoni ai detenuti. Arrestato pescarese agente della polizia penitenziaria
Cronaca

Droga e telefoni ai detenuti. Arrestato pescarese agente della polizia penitenziaria

08 Giu, 2019
Droga, sequestro record a Chieti
Cronaca

Droga, sequestro record a Chieti

31 Gen, 2017
GDF Chieti: arrestato cittadino albanese con 30mila euro di droga nascosta nel bosco
Cronaca

GDF Chieti: arrestato cittadino albanese con 30mila euro di droga nascosta nel bosco

29 Lug, 2016
Albanese arrestato a Villa Rosa di Martinsicuro per droga e armi
Cronaca

Albanese arrestato a Villa Rosa di Martinsicuro per droga e armi

30 Ott, 2015
Ruba 32 pollici da appartamento in via Nazionale: arrestato
Cronaca

Ruba 32 pollici da appartamento in via Nazionale: arrestato

14 Ott, 2014
Il decalogo per evitare e combattere il "Topo d'Appartamento"
Life Style

Il decalogo per evitare e combattere il "Topo d'Appartamento"

28 Giu, 2014
Blitz in appartamento in centro. Arrestata 25enne rom
Cronaca

Blitz in appartamento in centro. Arrestata 25enne rom

20 Mar, 2014
La droga nascosta nel sellino
Cronaca

La droga nascosta nel sellino

30 Lug, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661