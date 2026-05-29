Arrestato con sei chili di fumo

I carabinieri del nucleo operativo e della stazione di Sulmona hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne di Pratola Peligna, trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione personale, i militari hanno sequestrato sei chili e mezzo di hashish e cento grammi di cocaina. La droga, secondo quanto emerso, era già confezionata per la vendita ed era conservata in un deposito in uso all’uomo.

Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Sulmona, Edoardo Mariotti, il 55enne è stato posto agli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari Irene Giamminonni, che ha autorizzato l’uomo a recarsi al lavoro dal lunedì al venerdì.

Le indagini proseguono per verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone e ricostruire la destinazione del carico.