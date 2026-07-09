Ancora un'esplosione a Casalbordino, ancora un morto

Un'esplosione si è verificata questa mattina, intorno alle 8, alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. A quanto si apprende una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in modo grave. Sul posto le forze dell'ordine e le ambulanze del 118. E' stata aperta un'indagine dalla procura di Vasto ma non è la prima volta che in quella fabbrica si consuma una tragedia. In passato sei operai hanno perso la vita in seguito ad un'altra esplosione, avvenuta nel 2020 e nel 2023.

In questo link approfondimenti di quanto accaduto sette anni fa.