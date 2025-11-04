Ancora tragedia in montagna, stavolta in Nepal

Ancora tragedia in montagna, a distanza di pochi giorni dalla morte di Stefano D’Anteo, 35 enne di Montesilvano colpito da un masso a Roccamorice, a perdere la vita sul Dolma Khang, in Nepal, è stato Paolo Cocco. Fotografo ed ex vicesindaco di Fara San Martino il corpo senza vita del 41enne è stata ritrovato dai soccorritori nepalesi dopo che erano state perse le sue tracce e quelle del suo compagno di spedizione, il teramano Marco Di Marcello, 37 anni. Sono momenti di enorme apprensione perché si sta avvicinando la notte e, dunque, le ricerche saranno interrotte benché il suo satellitare continua ad aggiornarsi. Di Marcello, originario di Villa Zaccheo, è un alpinista esperto e si spera possa avere trovato rifugio in qualche crepaccio dalla tempesta che si è abbattuta lungo il loro cammino.