Sospese le ricerche in Nepal

Purtroppo, nonostante i segnali provenienti dagli apparecchi satellitari, sono state sospese le ricerche dei cinque alpinisti ancora dispersi in Nepal, tra cui l’abruzzese di Castellato in provincia di Teramo, Marco Di Marcello. I soccorritori nepalesi rhanno fatto un ultimo tentativo ieri, invano, ed oggi sono rientrati a Katmandu dopo che le condizioni meteo nella zona dove sono stati trovato gli oggetti personali degli alpinisti, travolti da una valanga lunedì scorso, sono peggiorate e così hanno deciso di interrompere le ricerche. La notizia ovviamente sta gettando nello sconforto i familiari del trentanovenne che continuano a chiedere di continuare i tentativi con la certezza di trovarlo ancora in vita. Parliamo di una situazione difficilissima che ha già avuto un epilogo tragico con il ritrovamento del corpo senza vita di Paolo Cocco, l’altro alpinista abruzzese di 41 anni che, insieme a Marco Di Marcello, era impegnati nella scalata al Dolma Kahng.