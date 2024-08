Anche Palena tra i Borghi più belli d’Abruzzo

Ieri, 3 agosto 2024, nella splendida cornice del Teatro Aventino Fiorello Primi (Presidente dell'Associazione nazionale Borghi più belli d’Italia) ha consegnato ufficialmente la Bandiera, l'attestato e la spilla al Comune di Palena. In occasione della cerimonia erano presenti il presidente dell'Associazione I borghi più belli d'Italia in Abruzzo e Molise Antonio Di Marco, l'onorevole Alberto Bagnai, il consigliere Daniele D'amario sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale d'Abruzzo, i sindaci e gli amministratori dei Borghi abruzzesi e molisani associati.

Antonio Di Marco: “Da Presidente dell'Associazione I borghi più belli d'Italia in Abruzzo e Molise esprimo grande gioia e soddisfazione per Palena e la sua comunità che è riuscita a chiudere un percorso che permetterà di far conoscere ancora di più il loro meraviglioso borgo e di avere ricadute importanti sull'indotto dell'Intero comprensorio. E’ un grande risultato che deve rendere orgogliosi i palenesi e una grande responsabilità per l'amministrazione e tutti i cittadini che saranno stimolati ancora di più a migliorare e a lavorare per rendere sempre più bella Palena".

“La consegna della bandiera di uno dei borghi più belli d’Italia è il coronamento di un percorso avviato nel 2017 - afferma il sindaco Claudio D'Emilio. La realizzazione nel tempo di importanti, sostanziali e variegate opere pubbliche atte alla valorizzazione del borgo e all’offerta di servizi sempre migliori e originali, il supporto della popolazione che ha portato il suo contributo nell’abbellimento e nella manutenzione delle proprie case, l’opera svolta dalle diverse Associazioni del paese dedite all’organizzazione di importanti eventi in paese, hanno reso Palena fortemente attrattiva e oggi il nostro borgo può così vantare un’accurata accoglienza turistica”.

Con la cerimonia ufficiale di consegna della bandiera dell’associazione “I Borghi più Belli d’Italia” Palena diventa il 26esimo Borgo più bello d’Italia in Abruzzo.

Gli altri sono: Abbateggio, Anversa degli Abruzzi, Bugnara,Campli, Caramanico Terme, Casoli, Castel del Monte, Castelli, Città Sant’Angelo, Civitella del Tronto, Crecchio, Guardiagrele, Navelli, Opi, Pacentro, Palena, Penne, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pietracamela, Pretoro, Rocca San Giovanni, Santo Stefano di Sessanio, Scanno, Tagliacozzo, Villalago, Fornelli, Frosolone, Oratino, Sepino.