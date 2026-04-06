Alberi caduti per il maltempo, i parchi e la Pineta restano chiusi

Nel bilancio dei danni provocati dal maltempo degli ultimi giorni rientra anche la caduta di diversi alberi, all’interno della Pineta dannunziana, ma non solo lì. “Erano alberi sani, il cui apparato radicale non ha retto di fronte alla pioggia incessante che ha impregnato il terreno”, fa sapere il sindaco Carlo Masci mostrando le immagini degli alberi caduti, pini e querce. “E’ accaduto in diversi comparti della Pineta, che era stata chiusa nei giorni scorsi dal Comune a scopo precauzionale insieme ai parchi della nostra città. E proprio in conseguenza di questi fatti e ipotizzando che potrebbero cadere anche altri alberi, abbiamo deciso di mantenere chiusi la Pineta e i parchi, a tutela della pubblica incolumità”, dice Masci. “Gli ultimi accadimenti dimostrano ancora una volta quanto siano precari determinati equilibri, specie in situazioni eccezionali come quella che abbiamo appena vissuto”, prosegue Masci che invita tutti a “continuare a mantenere comportamenti prudenziali”, tendendo conto del pericolo di caduta alberi che permarrà anche nei prossimi giorni, visto che il terreno deve asciugarsi completamente in profondità e non solo in superficie. "Andiamo incontro a una chiusura inevitabile che avverrà, purtroppo, nei giorni di festa e che potrebbe protrarsi anche oltre. Spero che non sia fonte di polemiche, come è già accaduto altre volte in passato, anzi mi auguro che gli alberi caduti in questi giorni, o quelli a rischio che abbiamo dovuto tagliare un varie zone, siano la dimostrazione della fondatezza di alcune scelte dell'Amministrazione comunale di Pescara. Dobbiamo tutelare persone e cose, anche questa volta agiremo con il massimo della prudenza possibile di fronte alla possibilità concreta che cadano altri alberi. E non ci sono critiche che tengano su un tema così delicato che riguarda la tutela dei cittadini: anzi in questo momento potrebbero arrivare solo da qualche sprovveduto che affronta il tema con leggerezza o in malafede". Masci spiega poi, proprio parlando di alberi e sicurezza, che “alle spalle della Basilica Santuario della Madonna dei Sette Dolori un pino si è inclinato nelle ultime ore e stava per ribaltarsi per cui è stato tagliato, visto che rischiava di finire in strada", annuncia sempre il primo cittadino. "Il nostro obiettivo prioritario è sempre quello della salvaguardia dei cittadini per cui ci muoviamo, sulla scorta delle indicazioni dei tecnici e degli esperti, sempre con questa finalità”.

Tracciando un primo bilancio di quanto accaduto in questi giorni, Masci fa notare che “la città ha retto, Porta Nuova non si è allagata, per la prima volta dopo un fenomeno così intenso di piogge. Evidentemente gli interventi che stiamo facendo, e che provocano anche qualche polemica, servono per migliorare le condizioni generali della città. Questi giorni di pioggia continua e intensa hanno lasciato un segno non indifferente perché alcune strade sono distrutte e quindi ci siamo attivati per presentare la domanda per il riconoscimento della calamità naturale, in Regione, per finanziare gli interventi di riparazione”. Masci pensa, tra l’altro, alla Riviera Nord, che “andrà rifatta completamente, e poi alla zona del lungofiume, con le golene che sono state invase dall'acqua e ora vanno ripulite per consentirne la riapertura con il ritorno alla normalità. La spiaggia”, fa notare sempre il sindaco, “è in condizioni disastrate perché ci sono tronchi di alberi ovunque, quindi ci prepariamo a fare una operazione di pulizia. Tutto questo comporta la necessità di risorse notevoli e mi auguro che la Regione o lo Stato possano intervenire. Abbiamo poi il problema del porto, che era già insabbiato, e bisogna capire cosa fare in questo momento di emergenza per il mondo della pesca che è una risorsa della nostra città in sofferenza da troppo tempo". Ad oggi, con il Coc ancora aperto e il bollettino che segnala tuttora un livello di allerta Arancione, Masci vuole “ringraziare quelle centinaia di persone che per tre giorni, notte e giorno, sono state in mezzo alla strada intervenendo su tutte le situazioni problematiche”.