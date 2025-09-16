Frase del giorno

Al Borgo del Sole la posa della prima pietra

Martedì a Città Sant’Angelo è in programma la cerimonia per una nuova struttura dedicata alla disabilità adulta

Al Borgo del Sole la posa della prima pietra

Martedì 16 settembre, alle ore 16, a Città Sant’Angelo è in programma la cerimonia di posa della prima pietra di Borgo del Sole, la nuova struttura che sarà operativa nel primo semestre del 2026. I lavori termineranno entro dicembre di quest’anno.

Il progetto, promosso dalla Cooperativa Sociale New Laser, nasce per dare risposte innovative al tema della disabilità in età adulta, con particolare attenzione al percorso post-scolastico e ai bisogni delle famiglie.

Borgo del Sole sarà articolato in più servizi: una residenza h24 per una decina di persone con disabilità, ispirata al modello del “Dopo di Noi”, un centro diurno che potrà accogliere circa 20 ragazzi, una struttura ricettiva in formula B&B e un laboratorio di trasformazione di alimenti.

 

<La peculiarità del progetto – dichiara Anna Maria Ruggeri, Presidente della Cooperativa Sociale New Laser – sarà quella di incentrare le attività sul lavoro retribuito dei ragazzi, che saranno protagonisti sia nel laboratorio di trasformazione alimentare sia nella gestione del B&B. Crediamo che l’inclusione passi non solo attraverso l’accoglienza, ma anche attraverso il lavoro, che restituisce dignità, autonomia e un ruolo attivo nella comunità>.

 

Borgo del Sole si candida così a diventare un luogo di accoglienza, formazione e opportunità, dove la fragilità incontra la possibilità di costruire un futuro di inclusione e speranza.

