All'Auditorium Sirena di Francavilla si parla di inclusione scolastica

Non è il solito seminario. Le luci della ribalta illumineranno chi vive nell’ombra. I microfoni daranno voce a chi di solito non riesce a parlare. E chi ascolta invece dovrà per forza fare i conti con le proprie emozioni. Sul palco dell’Auditorium del Palazzo Sirena di Francavilla al mare, il 20 maggio alle ore 14,30, saliranno i protagonisti del progetto “I sentieri, i linguaggi, le voci dell’inclusione”, ideato e plasmato dagli insegnanti Antonio Greco e Manuela Di Venanzio. Che hanno trovato l’appoggio incondizionato del Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Pescara, il prof. Carlo Cappello e la collaborazione di tre Istituti Comprensivi (Istituto Comprensivo 4 di Chieti, Istituto Comprensivo 3 di Pescara e Istituto Comprensivo M.Brigida di Termoli). Il filo rosso sarà il tema dell’inclusione, declinato attraverso i diversi linguaggi espressivi. “L’obiettivo – spiegano i due organizzatori, gli insegnanti Greco e Di Venanzio – è creare uno sguardo nuovo ed inedito sull’inclusione scolastica: si presenteranno le nuove strade percorse sotto il segno della diversità che, con suoni apparentemente dissonanti, sono riuscite a creare una sinfonia armonica e nuova. La musica, l’arte e la letteratura sveleranno la ricchezza potente e creatrice della diversità”. Fa loro eco il Dirigente scolastico, prof. Cappello: “Finalmente ritorniamo in presenza con una formazione innovativa. Il tema dell’inclusione viene raccontato direttamente da chi ogni giorno lotta per esso. E noi non possiamo fare altro che metterci in ascolto per riflettere e trovare la strada giusta per il nostro agire scolastico”. Ricco il programma che vedrà come protagonista Carlo Scataglini, professore di sostegno e autore di diversi libri della casa editrice Erikson, divenuto un punto di riferimento per il mondo della pedagogia dopo la pubblicazione del suo best seller “Il sostegno è un caos calmo ed io non cambio mestiere”. A Francavilla presenterà storie di ordinaria e straordinaria inclusione scolastica, lavorativa, familiare e sociale, raccontate in prima persona da due ragazze con sindrome di Down. Si parlerà di emigrazione con Shi Yang Shi, attore di teatro, tv e cinema, recentemente inviato speciale de Le Iene. Un ragazzo cinese di seconda generazione, in bilico tra la cultura del luogo in cui è nato e quella dove è cresciuto. La giornata continuerà con Piero La Barbera e Florence Della Valle in scena con il progetto “La voce del buio”; mentre l’attore Jonis Bascir sarà il protagonista e narratore di aneddoti e paradossi sulla sua pelle da romano mulatto. La voce di Claudio Ferrante, patron de “Le carrozzine determinate”, plasmerà il racconto della nascita della bellezza proprio dalla diversità, e impreziosirà le emozionanti storie di Martina Fuga, Agostino Squeglia e Fabio Fornasari.



Iscrizioni a https://urly.it/3hr7q

INFO: https://www.galileipescara.edu.it/sito