Sequestrato ingente carico di cocaina nel carcere a Vasto

"Le indagini sono ancora in corso ragion per cui non si possiamo dare dettagli più precisi dell'operazione messa a segno nei giorni scorsi dalla Polizia Penitenziaria di stanza al carcere di Vasto. Quello che possiamo affermare è che un ingente quantitativo di sostanza stupefacente (molto presumibilmente cocaina) è stata rinvenuta una settimana fa dagli uomini posti al Comando del dirigente di Polizia Penitenziaria Sandro Sabatini. La sostanza è stata trovata all'interno del contesto carcerario dopo un'accurata ispezione prodotta egregiamente dagli agenti vastesi. Il valore dello stupefacente avrebbe fruttato svariate decine di migliaia di euro se lo stesso fosse andata ad alimentare quello che si teme rappresenti lo spaccio interno di sostanza stupefacente. D'altronde non è la prima volta che viene ritrovata droga in carcere il più delle volte lanciata dall'esterno del carcere. Sull'operazione condotta in maniera magistrale dai baschi blu dell'istituto di contrada Torre Sinello interviene il segretario provinciale Cnpp-Spp Fausto Varricchio: "La Polizia Penitenziaria c'è. Il lavoro svolto dalle donne e dagli uomini di stanza al carcere Vastese è di prima qualità e testimonia la sua grande affidabilità. I risultati arrivano malgrado manchi all'appello ancora un congruo numero di agenti. L'auspicio è che nella tornata delle assegnazioni previste esserci a Maggio ci si ricorda anche del carcere di Vasto. Sappiamo che non saranno tante quelle assegnabili all'Abruzzo. Si parla di circa 60 unità per coprire i vuoti di ben 8 istituti. L'importante però è che le 10 unità che auspichiamo arrivino in sede siano di fatto attribuite. Noi il nostro lo facciamo ma vorremmo farlo ancora di più e meglio attraverso la copertura di tutti i posti di servizio allo stato non garantiti.nSe vogliono che un carcere sia ancora più sicuro e capace di prevenire più che reprimere situazioni come quella occorsa in questi giorni con il ritrovamento dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente, che ci facciano avere poliziotti a sufficienza. Al resto penseremo noi". Queste le parole del segretario del Sappe, Mauro Nardella.